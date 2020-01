Rafael Torres.- El Pin Neandertal

Publicado 21/01/2020 8:01:58 CET

MADRID, 21 Ene. (OTR/PRESS) -

El llamado Pin Parental sugeriría ser el vestigio de una especie extinguida, pero ni es un vestigio ni se corresponde con una especie extinguida: se trata, simplemente, de una expresión del miedo, concretamente del miedo a saber, de contaminarse con el conocimiento.

El Pin Parental de Vox es un instrumento mediante el cual los padres de los alumnos pueden vetar la asistencia de éstos a las clases sobre materias complementarias que, aun siendo evaluables y pertenecientes al plan curricular de los centros, no gustan a los padres. A juzgar por la naturaleza de las materias que Vox y el PP identificarían como indeseables, la diversidad sexual o la violencia de género, podría deducirse que lo que persigue la derecha montaraz es la supervivencia generacional de su especie, y ello a base de evitar toda familiaridad con el Sapiens y todo contacto con sus más elaborados, y por ende más amenazadores, conocimientos.

Ocioso es insistir en el valor de la Educación en la construcción de la personalidad individual y colectiva de una nación, y más ocioso aún que una Educación libre, igualitaria y universal, que proponga al educando la visión de cuanto existe y excite su capacidad de pensamiento analítico y crítico, esto es, que estimule y alimente su propio criterio, es tan esencial para una sociedad democrática que, sin ella, no puede haber democracia ninguna. Tan ocioso es recordar ésto, que cualquier debate sobre el particular, cual pretende forzar la derecha trabucaire para vender como benéfico su Pin Parental, huelga.

Lo que no huelga es la firmeza con que la sociedad española debe defenderse de esa agresión brutal, literalmente brutal, a los cimientos no ya de su democracia, sino de su convivencia. Esa sociedad delega en los educadores, en los maestros, la función de desasnar a las criaturas estimulando su curiosidad natural y satisfaciendo su sed de saber. ¿Qué pintan los padres ahí? Pintan en casa, en la vida extramuros de la escuela, procurando amor, protección, alimento, vestido y guía vital extremando la ejemplaridad de su comportamiento. ¿Qué ejemplaridad puede deducirse de unos padres que vedan el conocimiento a sus hijos porque no les gusta a ellos? El Pin Parental persigue, en pocas palabras, asegurar la adhesión futura de los hijos a los principios fundamentales de la oscuridad.