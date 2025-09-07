Victoria Lafora.- Otro Numerito

MADRID 7 Sep. (OTR/PRESS) -

Si bien es verdad que la judicatura y la política andan siempre entrelazadas y en constante conflicto, la Apertura Solemne del Año Judicial amenazaba tormenta y gresca. En presencia del Rey, quien imperturbable contemplaba las puyas que se lanzaban el fiscal y la presidenta del Supremo, la tensión recordaba a una sesión del Congreso con las bancadas absolutamente enfrentadas. Aquí, por lo menos, no se insultaron en directo.

La ausencia más destacada fue la de Feijoo. En su intento desesperado por competir con VOX, se fue a un acto con Isabel Diaz Ayuso, ala dura del PP, y rompió el protocolo de acudir al de el Jefe del Estado. Pero no se percató de que también dejaba solos al amplísimo sector de magistrados conservadores, en el escenario de su batalla contra el Fiscal General, Garcia Ortiz.

Quien, haciendo oídos sordos al rechazo de la mitad de la sala, aprovechó su intervención para proclamar su inocencia y su fe en la Justicia, ante la que va a comparecer en pocas fechas. A lo mejor, alguien imparcial dentro de la crispación que se palpaba en la sala, habría considerado que no era el sitio adecuado para hablar de sus problemas. Cuando son precisamente esos problemas los que motivaron el rechazo a su presencia.

Pero también defendió la reforma que impulsa el Gobierno para que sean los fiscales los que instruyan las causas y no los jueces. Y, como cada sector barre para casa, la respuesta de la magistrada Isabel Perello defendió justo lo contrario. Calificó la reforma de retroceso e insistió en que afecta directamente a los jueces que están legítimamente preocupados.

El Jefe del Estado, mientras, seguía mirando imperturbable a los presentes. Y, como telón de fondo, la andanada de Pedro Sánchez contra los jueces en su entrevista en TVE. La ausencia de Conde Pumpido fue un alivio dentro de la tensión. Comienza así un curso político y judicial que promete numeritos como este en los poderes del Estado, sobre todo en el Legislativo y el Judicial, porque en el Ejecutivo no hay disidencia. El que discrepe se va a la calle.

Y, en medio de este tumulto, el líder de la oposición, Núñez Feijoo, sigue sin encontrar su sitio, dando bandazos y coqueteando con las ideas reaccionarias de Abascal. Sube en las encuestas porque el desgaste de Sánchez es imparable, pero su dependencia de VOX se acrecienta cada día.

¡Que rentree nos espera!