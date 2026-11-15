Fernando Jáuregui.- La España Sánchez versus la España Feijóo

MADRID 15 Nov. (OTR/PRESS) -

Lo que uno va conociendo de los llamados países de nuestro entorno difiere bastante de lo que por estos pagos se estila. Sí, a la descascarillada política española me refiero, esa en la que el jefe del Gobierno y el líder de la oposición apenas se saludan cuando se encuentran en actos oficiales. Siempre creí que la coordinación entre ambos, sin dejar de respetar el juego de los partidos, era esencial para arreglar buena parte de las cañerías que se atascan en el edificio de la vieja piel de toro, e incluyo la cañería constitucional. Digo esto porque en la semana que entra los vamos a ver a ambos cara cara, tratando de convencernos de que la España del uno es mejor que la España del otro. Y no es eso, no es eso.

El debate televisado 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, que lo es desde hace casi ocho años y medio, y el líder de la oposición, que lo es desde hace cuatro años y siete meses, suscita la lógica expectación, dado que ambos, Sánchez y Feijoo, no se han reunido ni diez veces en un lustro, y menudo lustro ha sido como para que las dos Españas ni se hablasen.

Este habría de ser el primer tema que, a mi juicio, debería abordar, si la dejan, la moderadora del debate televisivo: ¿no hay propósito de enmienda, de manera que las 'dos Españas' dejen de ser una maldición machadiana que nos hiela el corazón? Porque este 'cara a cara' no puede ser una mera confrontación preelectoral, llena de promesas por una y otra parte sobre viviendas y empleos por crear y desaguisados del otro por arreglar. Ya no vale encerrarse en el país de reproche y las ofertas de humo. Estamos en un momento mucho más importante, el del Cambio total en un mundo agitado por la IA, asustado por las caídas de, pongamos, Microsoft, y por la estulticia y crueldad de algunos de sus gobernantes.

Las encuestas adivinan un ganador en las urnas del29-n (yo ni quito ni pongo rey, y mantengo mi voto indeciso), pero no hablan de la magnitud de las tareas que quien gane tendrá que afrontar: un mundo presumiblemente sin Trump, sin Netanyahu y, Dios lo quiera, sin Putin, pero con los 'tecnooligarcas' cada vez con más poder, que lo de Nvidia, no nos engañemos, no es el ejemplo de su fragilidad. Un mundo en el que la 'realidad paralela' de la mano del avance tecnológico cuántico va a devastar, para bien y para mal, lo que hasta ahora tenemos.

El mundo del próximo Feijóo, o del próximo Sánchez, como el de Leonor I, va a tener muy poco que ver con este que estamos hoy, aquí y ahora, habitando. Y alguien, quizá, ya digo que si puede, la moderadora del inminente debate, tendría que decírselo a los dos políticos más importantes del momento cuando, por fin -esto debería ser obligatorio con mayor frecuencia-se vean las caras y traten de lanzarse a lo de siempre: a comparar la España sonrosada propia con la negruzca del otro. Así, señores, avanzaremos poco y las elecciones no habrán servido de nada porque, gane quien gane, seguiremos con más de lo mismo.