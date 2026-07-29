Carmen Tomás.- Cumpliendo, ¿con qué?

MADRID 29 Jul. (OTR/PRESS) -

El presidente del Gobierno compareció este martes para hacer balance del año bajo un lema optimista: "Cumpliendo". La pregunta, sin embargo, resulta inevitable: ¿cumpliendo con qué? Porque una cosa es el relato y otra muy distinta la realidad que perciben millones de españoles. La mayor parte de su intervención estuvo dedicada a los incendios forestales y a insistir, una vez más, en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Una propuesta que ya había planteado en ocasiones anteriores y que, según han denunciado varios grupos parlamentarios, quedó en el olvido pese a que llegaron a presentar iniciativas concretas. Ahora, cuando las llamas vuelven a arrasar miles de hectáreas y a golpear a numerosas familias, el Gobierno recupera una idea que nunca llegó a desarrollar. Como es habitual, tampoco faltaron las promesas de ayudas. Pero la experiencia invita al escepticismo. Los afectados por la erupción de La Palma, por la dana o por otras catástrofes siguen denunciando retrasos, incumplimientos y una burocracia que desespera.

Sánchez también sacó pecho de los avances en inteligencia artificial y de la transición energética. Sin embargo, omitió recordar que, tras el gran apagón del año pasado, las explicaciones oficiales siguen siendo nulas. La única medida conocida ha sido la creación de un nuevo impuesto destinado, supuestamente, a reforzar la seguridad del sistema eléctrico. Entretanto, en lo que va de año ya se han producido varios episodios de tensión en la red que obligaron a ordenar a industrias reducir o detener temporalmente su actividad para evitar problemas mayores. Eso sin contar que no han resuelto el futuro de la central nuclear de Almaraz, incluso después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. En materia de vivienda, la principal preocupación de los ciudadanos, el balance tampoco ofrece grandes novedades. El presidente se limitó a afirmar que hay que construir más viviendas. Una afirmación que contrasta con el hecho de que el Ministerio de Vivienda apenas haya ejecutado una parte muy reducida de los recursos disponibles para esta política. También volvió a prometer que presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y que confía en sacarlos adelante. Una promesa que llega después de varios ejercicios sin nuevas cuentas públicas.

Y sobre la corrupción, apenas unas referencias defensivas. El presidente reiteró su respaldo al expresidente del Gobierno y glosó la presunción de inocencia. También defendió la trayectoria profesional de su esposa, Begoña Gómez, y la de su hermano, cuando según sentencia le regalaron la plaza en la Diputación de Badajoz, alegando persecución política en ambos casos. "Cumpliendo" debería haber sido explicado exhaustivamente, porque muchísimos españoles tienen la sensación de que la realidad discurre por un camino muy distinto al del discurso oficial.