Así actúa Trinity, el grupo de 'hackers' que asegura haber robado 560 GB de datos de la Agencia Tributaria

MADRID, 2 Dic. (Portaltic/EP) -

El grupo de 'hackers' Trinity se ha atribuido un ciberataque dirigido a la Agencia Tributaria Española (AEAT) con el que, previsiblemente mediante un ataque de 'ransomware' de doble extorsión, aseguran haber robado 560GB de datos con información de los contribuyentes y del propio organismo, por lo que piden un rescate antes del 31 de diciembre para evitar publicar la filtración.

Trinity es una organización de ciberdelincuentes relativamente reciente, cuyos primeros ataques se identificaron en mayo de este año. En ellos, utiliza un tipo de 'software' malicioso que infiltra en los sistemas informáticos de la víctima con el fin de robar información valiosa y, tras ello, extorsionar a las víctimas a cambio de un rescate económico.

En este marco, aseguran en un comunicado que una de sus víctimas es la Agencia Tributaria Española, como consecuencia de un ataque malicioso que se produjo este domingo 1 de diciembre, tal y como han recogido compañías de ciberseguridad como HackManac o Secure&IT. En él, los 'hackers' dicen que se ha saldado con el robo de un total de 560GB de datos que contienen información sensible de los contribuyentes y del organismo.

🚨Cyberattack Alert ‼️



🇪🇸Spain - Agencia Tributaria (AEAT)



Trinity hacking group claims to have breached Agencia Tributaria AEAT.



According to the post, 560 GB of data were exfiltrated.



Ransom deadline: 31st Dec 24. pic.twitter.com/HJEyYSzAor