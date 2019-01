Un fallo de seguridad de WhatsApp expone chats privados tras el cambio de número de móvil

Actualizado 15/01/2019 9:43:08 CET

MADRID, 15 Ene. (EDIZIONES/Portaltic) -

La aplicación de mensajería WhatsApp ha registrado un fallo de seguridad que deja expuestas las conversaciones antiguas de sus usuarios guardadas en su historial y que ha afectado a personas después de cambiar de número de teléfono.

Como ha denunciado la desarrolladora de Amazon Abby Fuller a través de su cuenta personal de Twitter, al cambiar de número de teléfono y darlo de alta en WhatsApp, el servicio de mensajería cargó por error el historial de conversaciones de otro usuario.

Según ha asegurado la propia Fuller, se trata de los chats pertenecientes al anterior propietario de su nuevo número de teléfono, lo que puede suponer un potencial fallo de seguridad en la privacidad de WhatsApp.

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number's owner was right there?! this doesn't seem right.