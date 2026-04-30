OpenAI prepara el lanzamiento de su nuevo modelo centrado en la ciberseguridad, GPT-5.5-Cyber

Archivo - FILED - 22 May 2025, Munich: The logo of OpenAI is pictured during an event in Munich. Photo: Christof Rührmair/dpa - Christof Rührmair/dpa - Archivo

MADRID, 30 Abr. (Portaltic/EP) -

OpenAI ha compartido que está trabajando en el lanzamiento de un nuevo modelo de ciberseguridad llamado GPT-5.5-Cyber, que estará disponible para "defensores críticos de la ciberseguridad" en los próximos días, de cara a proteger empresas e infraestructuras.

La compañía liderada por Sam Altman presentó GPT-5.5 el pasado viernes como su modelo más inteligente con capacidades mejoradas que avanzan hacia una "computación más intuitiva", permitiendo llevar a cabo tareas de forma autónoma y entendiendo las intenciones de los usuarios de forma más precisa y rápida.

Apenas una semana después de su lanzamiento, la tecnológica ha dado a conocer que está "comenzando el despliegue" de una nueva versión de este modelo, especializada en llevar a cabo tareas de "ciberseguridad de vanguardia".

Es el caso del nuevo modelo GPT-5.5-Cyber, como ha compartido el propio Altman en una publicación en la red social X, donde ha matizado que llegará durante los próximos días exclusivamente para "defensores críticos de la ciberseguridad".

we're starting rollout of GPT-5.5-Cyber, a frontier cybersecurity model, to critical cyber defenders in the next few days.



we will work with the entire ecosystem and the government to figure out trusted access for cyber; we want to rapidly help secure companies/infrastructure. — Sam Altman (@sama) April 30, 2026

Aunque no ha compartido más detalles sobre este nuevo modelo y sus características concretas para la protección y ciberseguridad, el directivo ha detallado que trabajarán con "todo el ecosistema y el gobierno para determinar un acceso confiable para ciberseguridad". "Queremos ayudar rápidamente ha proteger empresas e infraestructuras", ha sentenciado Altman.

En este marco, se ha de tener en cuenta que su competidor Anthropic ya presentó a principios de abril su nuevo modelo Claude Mythos, capaz de identificar vulnerabilidades de alta gravedad en todos los principales sistemas operativos y navegadores web. Este modelo se dio a conocer bajo el Proyecto Glasswing, con el objetivo de "transformar la ciberseguridad".

Sin embargo, tras poner a prueba sus capacidades, se han identificado que más allá de enfocarse en la ciberseguridad, también puede ser un arma peligrosa en las manos equivocadas, pues puede ejecutar ataques por sí mismo a pequeñas empresas con defensas débiles, así como descubrir y explotar vulnerabilidades de forma autónoma.

Igualmente, a pesar de que Claude Mythos se lanzó en vista anticipada para que sus capacidades no se aprovechen de manera malintencionada, un grupo de informáticos también aseguró haber accedido de forma no autorizada al modelo.