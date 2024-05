Acer presenta sus nuevos TravelMate, Chromebook Plus y Aspire actualizados para la era de la IA

Ordenador todo en uno ASPIRE Serie C

MADRID, 31 May. (Portaltic/EP) -

Acer ha actualizado sus líneas TravelMate, Chromebook Plus y Aspire para que puedan ofrecer a usuarios particulares y empresariales funciones inteligentes impulsadas por Microsoft y Google y por procesadores Intel.

Los nuevos portátiles TravelMate son ordenadores con inteligencia artificial, esto es, están equipados con los últimos procesadores con NPU integrada y utilizan Copilot en Windows con una tecla dedicada, además de tener protección de seguridad Trusted Platform Module (TPM) 2.0 y el conjunto de soluciones de gestión profesional de Acer.

El Intel Evo Edition Acer TravelMate P6 14 incluye procesadores Intel Core Ultra con Intel vPro Enterprise, además de una pantalla OLED de 2,8K2. Los portátiles empresariales Acer TravelMate P4 Serie 16 y Acer TravelMate P4 Spin 14 cuentan con procesadores Intel Core Ultra con Intel vPro Enterprise e Intel Graphics integrados, mientras que TravelMate P4 14 funciona con procesadores AMD Ryzen PRO serie 80402 con AMD Ryzen AI.

Los últimos portátiles TravelMate están diseñados para un uso duradero y durabilidad con baterías de larga duración y carga rápida certificación de durabilidad MIL-810Hiv y Acer Dust Defender, y están diseñados para la sostenibilidad con certificaciónTCO y registro EPEAT.

TravelMate P6 14 (1.359 euros), TravelMate P4 Spin 14 (1.019 euros) y TravelMate P4 16 (959 euros) llegarán a España a partir del tercer trimestre. En el último trimestre estará disponible el modelo TravelMate P4 14 (949 euros).

CHROMEBOOK PLUS

Acer también ha actualizado su línea de equipos con ChomeOS con tres nuevos modelos diseñados para facilitar la multitarea y el acceso funciones impulsadas por la IA de Google, dos de ellos empresariales.

Los dos nuevos Chromebook Plus Enterprise (Chromebook Plus Enterprise 515 y Chromebook Plus Enterprise Spin 514), están alimentados por un procesador Intel Core 7 de 150U y equipados con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y una batería que alcanza hasta diez horas de autonomía.

Enterprise 515 cuenta con una pantalla Full HD (1920x1080) de 15,6 pulgadas con tecnología IPS, mientras que Enterprise Spin 514 presenta una pantalla WUXGA (1920x1200) de 14 pulgadas y bisagras de 360 grados para abrirlo en distintos ángulos.

A esto equipos diseñados para entornos empresariales se une el modelo Chromebook Plus Spin 514 para usuarios o particulares.

Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (579 euros) estará disponible en España a partir de junio, y un mes más tarde llegarán los modelos Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (679 euros) y Chromebook Plus Spin 514 (679 euros).

ASPIRE Serie C 'TODO EN UNO'

Acer ha aprovechado el marco de Computex para presentar dos modelos de su serie Aspire C de ordenadores 'todo en uno', que ofrecen opciones de pantalla inmersivas IPS FHD de 23,8 y 27 pulgadas e incluyen funciones de colaboración inteligente y acceso a Copilot.

Los nuevos Acer Aspire C24 y Acer Aspire C27 funcionan con un procesador Intel Core Ultra 7 de 155U con Intel AI Boost e Intel Graphics integrados, con soporte para hasta 32 GB de memoria DDR5 de doble canal y SSD PCIe M.2 de hasta 2TB.También tienen cámara web QHD de 1440p y 5 megapíxeles con obturador de privacidad.

Tanto Aspire C27 (999 euros) como Aspire C24 (899 euros) estarán disponibles en España a partir de julio.