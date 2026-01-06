AMD presenta los procesadores Ryzen AI 400 y Ryzen AI Max+, con los que busca liderar la categoría de PC con IA

Procesador de la serie Ryzen AI 400 - AMD

MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -

AMD ha anunciado nuevos procesadores de las series Ryzen AI 400 y Ryzen AI Max+, con los que busca liderar la gama de ordenadores con IA nativa (PC con IA), una categoría de producto que pone en manos de los usuarios un asistente personal y un entrenador que aprende de ellos a través de las interacciones de cada día.

Con la IA, el aprendizaje cambia de bando: ya no son los usuarios quienes tienen que aprender a usar el PC para sacarle el máximo partido, sino que es la IA en el ordenador la que desbloquea sus capacidades para que aprenda y se adapte a ellos y les ofrezca herramientas para hacer sus tareas más rápidamente.

En el centro este nuevo tipo de ordenador están las unidades de procesamiento neuronal (NPU), que son las responsables de realizar las tareas especializadas en IA.

AMD anticipa que en 2026 se experimentará un crecimiento de los procesadores con NPU que ellos liderarán con los nuevos procesadores que ha presentado en el marco de CES 2026, hasta el punto de que el 53 por ciento de los ordenadores podrán ejecutar la IA de forma nativa.

Los procesadores Ryzen AI son la propuesta de AMD para este nuevo tipo de ordenador. La nueva serie AMD Ryzen AI 400 está diseñada para ofrecer rendimiento, autonomía y experiencias de IA de siguiente generación en los ordenadores Copilot+.

Ryzen AI 400 es un chip de arquitectura Zen 5 que cuenta con hasta 12 núcleos y 24 hilos, una velocidad de hasta 5,2GHz, hasta 16 unidades de computación con arquitectura RDNA 3.5, una NPU XDNA2 a 60 TOPs y una velocidad de memoria de 8.533Mt/s.

Esta serie se compone de siete modelos de procesador y con ellos AMD pretende hacer más accesibles los ordenadores con IA al permitir una gran variedad de soluciones y precios. Los primeros ordenadores en utilizarlos serán de las firmas Acer, Asus, Dell y HP, entre otras, y llegarán al mercado en el primer trimestre de 2026.

Y tras presentar en la pasada edición de CES los procesadores Ryzen AI Max, para los equipos más potentes, ahora ha anunciado Ryzen AI Max+ con arquitectura Zen 5, destinados a profesionales que trabajan con la inteligencia artificial en modelado en 3D, edición de vídeo y videojuegos.

En la configuración más elevada, estos procesadores tienen 16 núcleos y 32 hilos, 128GB de memoria unificada, hasta 40 unidades de computación con arquitectura RDNA 3.5, y una NPU XDNA2 a 50 TOPs.

La serie es compatible con Windows y Linux, y está formada por cinco modelos de procesador, que llegarán en equipos de Acer, Asus, Framework, HP y Lenovo que se anunciarán en CES 2026

GAMING

Además de impulsar los equipos con inteligencia artificial, los procesadores de AMD también buscan dotar a los equipos de juego de procesadores que permitan sacarle el máximo partido a los videojuegos.

En este caso, ha presentado un nuevo integrante de la serie 9000, el procesador Ryzen 7 9850X3D, una actualización del procesador para 'gaming' más rápido, que ahora es más rápido todavía, según ha destacado AMD. Esto lo justifica al compararlo con su rival, Intel Core Ultra 9 285K, asegurando que el nuevo Ryzen es un 27 por ciento más rápido

Ryzen 7 9850X3D tiene una configuración de 8 núcleos y 16 hilos, una velocidad de hasta 5,6GHz y caché de 104MB. Se espera que llegue al mercado en el primer trimestre de 2026.