Apple hará de la privacidad su prioridad frente al estigma que arrastran las gafas inteligentes de Meta

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MADRID, 27 Jul. (Portaltic/EP) -

El mayor desafío de las gafas inteligentes de Apple será deshacerse del estigma de privacidad que han provocado las gafas de Meta y que ya se han prohibido en lugares públicos como juzgados, áreas infantiles y baños.

El periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín 'Power On' ha dado los detalles sobre uno de los mayores retos a los que se enfrenta Apple con sus gafas inteligentes (nombre en clave N50), que prevé presentar en la WWDC de junio de 2027 para un lanzamiento previsto para finales de ese mismo año.

El retraso de la llegada de las gafas inteligentes de Apple se ha debido a la preocupación generada por la invasión de la privacidad del público de a pie, que desconfía de las gafas de Meta, y que ha derivado en prohibiciones en juzgados, como en los tribunales de Nueva York, o en los casinos, baños y áreas infantiles de los cruceros Royal Caribbean Cruises.

Por este motivo, los equipos de 'hardware' de Vision de Apple que se están encargando del desarrollo de las gafas ven la privacidad como la prioridad número uno por la animadversión que están provocando este tipo de 'gadgets' en las personas.

Gurman recoge que algunos consumidores se sienten incómodos cuando se encuentran cerca de personas que llevan este tipo de 'gadgets' con cámara, sobre todo porque no saben realmente si están grabando o no.

Esto se debe al mal uso que se le ha dado a las gafas de Meta por parte de los usuarios, ya que algunos las han manipulado para que el dispositivo no muestre el LED que indica que se está grabando un vídeo.

Aunque Meta haya añadido protecciones para desactivar la grabación si la luz indicadora se ha manipulado, la voz de alarma sigue estando activa ante una categoría de productos por la que Apple va a apostar a lo grande el año que viene. Un año crucial al formar parte de uno de los ciclos de productos más importantes de su historia, ya que será el año del vigésimo aniversario del iPhone.

Con todo este panorama, según ha podido saber Gurman, las propuestas de Apple para sus gafas inteligentes van a ir desde dar prioridad al procesamiento local en el propio dispositivo hasta prescindir de funciones de reconocimiento facial, o la posibilidad del desarrollo de nuevas funciones de privacidad, tanto de 'hardware' como de 'software', que no están disponibles en ninguno de los productos actuales de Apple.

De hecho, ya se trabaja con un prototipo en el que se ha eliminado la cámara de forma completa y que ofrece las experiencias mencionadas. Hay otro modelo, según Gurman, en el que el sistema completo de cámaras solo serviría para ver el mundo alrededor del usuario para realizar consultas a la IA y se denegaría la opción de tomar fotos y grabar vídeos. De alguna forma, es similar a los nuevos AirPods en los que ya trabaja Apple y que vienen equipados con cámara, orientados a las funciones de inteligencia visual del iPhone.

La tecnológica ya sabe que necesitará varios años para actualizar el 'software', perfeccionar las directrices y colaborar con reguladores para optimizar la experiencia que darán sus gafas, aunque ello no evitará que algunos usuarios sigan haciendo un mal uso de las mismas.

Asimismo, si la compañía consigue que su gadget sea todo un éxito, los beneficios de llevar puestas las gafas de Apple serán múltiples, ya que los usuarios podrán acceder a una experiencia de manos libres con Siri, reproducción de música y llamadas, y con una autonomía que les permitirá usarlas durante todo el día.