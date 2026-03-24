ASUS lanza la ASUS Design City Guide, una guía de diseño con los espacios más inspiradores de Madrid y Barcelona

Asus Design City Guide - ASUS

MADRID, 24 Mar. (Portaltic/EP) -

El fabricante tecnológica ASUS ha presentado la ASUS Design City Guide, una guía que reúne 50 espacios inspiradores en Madrid y Barcelona, bajo el concepto 'Design You Can Feel', presente en la gama de portátiles ASUS Zenbook y con los que llama a "redescubrir ambas ciudades desde una mirada creativa y sensorial a través de espacios que permiten vivir el diseño en primera persona".

La ASUS Design City Guide incluye una selección de museos, galerías, librerías, cafeterías y espacios culturales que inspiran. Cada uno de los espacios ha sido seleccionado y validado por referentes creativas, con la artista e ilustradora Alicia Aradilla (@a.aradilla) y la creadora de contenido de moda Julieta Padrós (@julietapadros) como protagonistas en Madrid y Barcelona, respectivamente, junto con la revista Time Out y expertos en diseño de ASUS.

"En ASUS entendemos el diseño como un equilibrio entre lo simple y lo significativo, donde la innovación y la artesanía se fusionan para crear dispositivos que ofrezcan experiencias intuitivas, fluidas y con propósito. Con la ASUS Design City Guide y nuestra gama Zenbook, queremos trasladar esta filosofía más allá del producto, invitando a descubrir espacios donde el diseño se vive y se experimenta en nuestro día a día", señala Iris Langa, directora de Marketing y Comunicación de ASUS España.

"Participar en la creación de esta guía ha sido una oportunidad para poner en valor cómo los espacios influyen en nuestra forma de crear. El diseño no solo se observa, se vive y se siente, y esta selección refleja precisamente eso", añade Chieko Shimotsu, diseñadora gráfica sénior de ASUS España.

LA GAMA ZENBOOK COMO REFERENTE EN DISEÑO Y TECNOLOGÍA

La gama Zenbook de ASUS, creada para acompañar a perfiles creativos y profesionales en constante movimiento, inspira y vertebra esta iniciativa. "Diseñados bajo el enfoque 'Design Thinking', estos dispositivos combinan estética, funcionalidad y tecnología avanzada en un formato ligero y versátil", explica la compañía a través de un comunicado.

Los modelos Zenbook S14 y S16 destacan por su diseño ultrafino y rendimiento silencioso de nivel profesional, mientras que los Zenbook A14 y A16 ofrecen una ligereza extrema y autonomía prolongada para llevar la creatividad y productividad a cualquier lugar. Por su parte, el nuevo Zenbook DUO redefine la multitarea gracias a su doble pantalla para crear una experiencia más inmersiva e intuitiva sin interrupciones.

Fabricados en Ceraluminum, un material propio y exclusivo de ASUS que garantiza resistencia y ligereza, e integrando capacidades avanzadas de inteligencia artificial con Copilot+ PC, la gama Zenbook se posiciona como "la aliada perfecta para diseñadores, creadores y amantes de la estética que buscan rendimiento sin renunciar al estilo", concluye la marca.