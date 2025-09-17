CMF by Nothing presentará sus primeros auriculares de diadema el 29 de septiembre

MADRID, 17 Sep. (Portaltic/EP) -

Nothing presentará los primeros auriculares de diadema de la submarca CMF con conectividad por Bluetooth en un evento que celebrará el próximo 29 de septiembre.

CMF by Nothing prepara el lanzamiento de CMF Headphone Pro, sus primeros auriculares de diadema, que estarán disponibles en los colores verde y naranja, con la logo de la marca grabado en la malla del auricular.

Este equipo utiliza almohadillas blandas y entre los distintos elementos que incluye, cuenta con un interruptor para activar la conectividad Bluetooth, un puerto USB y una rueda.

Nothing ha informado de que la presentación, que realizará en su submarca CMF, se celebrará el lunes 29 de septiembre, a las 13:30 horas (España peninsular).