Dyson relanza el primer ventilador sin aspas del mundo y actualiza su gama capilar con un secador más pequeño y ligero

BERLÍN (ALEMANIA), 4 Sep. (Portaltic/EP) -

Dyson ha presentado sus novedades en productos para el cuidado del aire en el hogar y de su línea capilar, que incluyen el relanzamiento del primer ventilador sin aspas del mundo y el el secador de pelo Dyson Supersonic más pequeño y ligero.

Dyson ha ampliado la gama de cuidado del aire con el purificador de pequeño formato Dyson HushJet Compact, que integra un caudal de aire alto diseñado para purificar toda la habitación, pero sin hacer ruido gracias a la nueva boquilla HushJet de Dyson.

La compañía tecnológica también ha relanzado el primer ventilador sin aspas del mundo, al que ha incorporado nuevas mejoras tecnológicas. Dyson Cool CF1 cuenta con un nuevo modo de sueño, una pantalla LCD, controles intuitivos, un motor DC para una refrigeración personal eficiente, además de ajustes de oscilación mejorados.

Además, Dyson ha incorporado el nuevo ventilador calefactor Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat, que calienta las estancias más rápido y es un 25 por ciento más silencioso que antes. También integra un nuevo modo de sueño que mantiene la temperatura preferida tanto de día como de noche, y se puede controlar de forma remota con MyDyson.

DYSON INNOVA EN SU LÍNEA CAPILAR CON DYSON OMEGA

En cuanto a los productos capilares, Dyson ha presentado el secador de pelo Dyson Supersonic r, que es más ligero, pequeño (38 milímetros) y potente que sus predecesores; y el nuevo Dyson Airwrap Coanda 2x moldeador multifunción y secador, que ofrece hasta seis peinados y cuenta con un recién desarrollado motor Hyperdymium 2, el más rápido y potente de la marca según ha apuntado la compañía.

Dyson ha acompañado la presentación de estos productos con el lanzamiento la línea nutritiva Dyson Omega, que está impulsada por una mezcla única de siete aceites ricos en omega, incluido el aceite de girasol cosechado en las propias granjas de Dyson en Lincolnshire (Reino Unido), por lo que la gama comprende un aceite capilar hidratante que estimula y restaura el cabello, y un spray acondicionador sin aclarado que nutre y desenreda.

El Dyson Supersonic r ya está disponible en la página web de la marca a un precio de 549 euros, así como el Dyson Airwrap Co-anda 2x, que sale al mercado con un precio de 649 euros. Dyson HushJet estará disponibles en 2026.

Por último, la línea nutritiva Dyson Omega estará disponible en los próximos meses, aunque ya la marca ha revelado los precios del aceite hidratante de la gama con un tamaño de 30 mililitros (52 euros), y el del Spray acondicionador 'leave-in' de 165 mililitros (66 euros).