Dell actualiza su gama UltraSharp con un monitor curvo 6K de 52 pulgadas y un QD-OLED 4K con control avanzado del color

Los nuevos monitores Dell UltraSharp. - DELL

MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -

Dell ha actualizado su gama de monitores UltraSharp con un nuevo modelo curvo ultrapanorámico de 52 pulgadas y resolución 6K, pensado para tareas de productividad de ingeniería o profesionales de datos al permitir conectar hasta cuatro PC, así como un nuevo monitor QP-OLED 4K de 32 pulgadas con control del color y tecnología antirreflejo enfocado a profesionales creativos.

La tecnológica ha dado a conocer sus nuevas opciones de monitores en el marco de la feria tecnológica CES 2026, con los modelos Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub y el Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED, que llegan con innovaciones de pantalla para satisfacer las necesidades de los profesionales tanto en el área creativa como en sectores de productividad.

En el caso del monitor UltraSharp Thunderbolt Hub (U5226KW), Dell ha subrayado que se trata del primer monitor curvo que se ha desarrollado con un panel ultrapanorámico de 52 pulgadas y resolución 6K, para lo que utiliza tecnología IPS Black.

Concretamente, se ha ideado pensando en facilitar las tareas de profesionales que requieren gestionar múltiples aplicaciones simultáneamente, como es el caso de los científicos de datos, 'traders' financieros, ingenieros o ejecutivos.

De esta forma, cuenta con un diseño que sustituye las configuraciones de varios monitores, uno al lado del otro, por una única pantalla continua, para que los usuarios puedan colocar los servicios de trabajo, aplicaciones y documentos de la forma que mejor se adapte a sus necesidades.

Además, en comparación con una configuración de, por ejemplo, dos monitores QHD de 27 pulgadas y un monitor 4K de 43 pulgadas, el nuevo UltraSharp Thunderbolt Hub ofrece 61.000 píxeles más y una densidad de píxeles un 25 por ciento mayor para un contenido más nítido y detallado.

En la práctica, estas características técnicas se traducen en que es un monitor que está pensado para gestionar grandes volúmenes de información, maximizando la productividad y reduciendo el desorden.

Además, Dell también ha señalado que es el primer monitor de la marca capaz de alcanzar el nivel más alto de certificación TÜV Rheinland Low Blue Ligh, dado que reduce la luz azul en hasta un 60 por ciento, disminuyendo notablemente la fatiga ocular. De esta forma, cuida la vista de los usuarios, precisamente de profesionales que analizan grandes cantidades de datos y requieren un uso continuado de la vista.

En cuanto a su resolución, ofrece una alta calidad de visualización de contenido al ofrecer una resolución 6K a 129 PPI, junto con una frecuencia de actualización de 120 Hz y tecnología IPS Black para "negros más profundos y una imagen más nítida".

La conectividad es otro factor que ha resaltado Dell, dado que este monitor permite conectar hasta cuatro PC de forma simultánea. Esto es gracias a una nueva función interna de multipantalla que funciona con la tecnología 'picture-by-picture' y que permite tratar cada sección de la pantalla como un monitor individual. Además, cada sección de la pantalla y, por tanto, cada ordenador conectado, se puede controlar con el mismo ratón y teclado.

Siguiendo esta línea, el nuevo UltraSharp cuenta con una conexión Thunderbolt 4 de un solo cable que ofrece compatibilidad tanto con Windows como con macOS, y hasta 140 W de potencia para cargar el portátil conectado. Asimismo, también incluye puertos de acceso rápido desplegables, entre ellos dos USB-C de 27 W y un USB-A de 10 W, lo que facilita la conexión con distintos periféricos.

MONITOR DELL ULTRASHARP 32 4K QD-OLED PARA CREADORES

El segundo monitor presentado ha sido el nuevo Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q) que, como ha detallado la compañía es el primer monitor QD-OLED comercial con pantalla DisplayHDR True Black 500 y revestimiento antirreflejo de baja reflectancia (AGLR), en una pantalla de 32 pulgadas.

En este caso, ha sido pensado específicamente para llevar a cabo tareas creativas de medios de comunicación, entretenimiento o diseño. En parte, gracias a su brillo y contraste de alta calidad con el panel QD-OLED, que ofrece una precisión del color muy alta.

Concretamente, además de su resolución 4K y de asegurar una tasa de refresco de 120 Hz, cuenta con una relación de contraste infinito de 1,5M:1, además de ofrecer las tecnologías DisplayHDR True Black 500 y Dolby Vision HDR, con lo que garantiza negros más profundos y "profundidad del color", todo ello de forma realista. Asimismo, cubre el 99 por ciento de los espacios de color DCI-P3 y Display P3.

Con todo ello, garantiza una alta precisión en flujos de trabajo "críticos para el color" como puede ser la edición de cine y vídeo, la corrección de color en fotografías o el diseño de productos. Además, ofrece opciones como guardar los resultados de calibración directamente en el monitor gracias al colorímetro integrado, de manera que los usuarios tengan configurada la experiencia en base a sus necesidades en todo momento. Incluso, los equipos de TI pueden calibrar los colores de forma remota.

Por otra parte, está equipado con teclas directas programables, con las que puede ofrecer acceso rápido a los distintos ajustes de color preferidos. También cuenta con los ajustes Dell Color Management y Dell Color Management Console, que ofrecen a los usuarios profesionales "un control total sobre la configuración del monitor".

Dell ha subrayado igualmente que estas funciones para el color se ven impulsadas por el recubrimiento antirreflejo de baja reflectancia, el primero integrado en un panel QD-OLED. Se trata de una característica sin la que las funciones de color "no servirían de mucho" debido al reflejo de los acabados brillantes en entornos luminosos.

En lo relativo a la conectividad, cuenta con puertos Thunderbolt 4 con hasta 140 W de suministro de energía, así como con puertos desplegables USB-C de 27 W y USB-A de 10 W. También integra un puerto RJ45 para Ethernet de 2,5 Gbps y es compatible con Windows y macOS.

DISEÑO SOSTENIBLE EN LOS NUEVOS ULTRASHARP

Ambos monitores se agregan a la familia UltraSharp con un diseño sostenible, ya que están fabricados con hasta un 90 por ciento de plásticos reciclados posconsumo, un 100 por cien de aluminio reciclado y hasta un 50 por ciento de acero reciclado. Igualmente, al menos el 20 por ciento del vidrio utilizado también es reciclado.

Con todo ello, Dell ha detallado que el nuevo UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (U5226KW) ya está disponible a nivel global por 2.899,99 dólares (alrededor de 2.466,50 euros al cambio) con soporte y por cien dólares menos sin soporte.

Por su parte, el Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor (U3226Q) estará disponible a nivel global a partir del 24 de febrero de este año, con un precio de 2.599,99 dólares (alrededor de 2.211,34 euros al cambio).