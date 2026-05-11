Intel volverá a fabricar chips para impulsar algunos dispositivos de Apple tras llegar a un acuerdo preliminar

Archivo - Logo de Apple - Jens Kalaene/dpa - Archivo

MADRID, 11 May. (Portaltic/EP) -

Apple e Intel han llegado a un acuerdo preliminar por el que la compañía de procesadores volverá a trabajar con los de Cupertino para fabricar chips que impulsen algunos de sus dispositivos, además de su actual proveedor Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

La tecnológica liderada por Tim Cook y próximamente por su sucesor John Ternus, dejó de utilizar procesadores de Intel para su 'hardware' definitivamente en 2020, tras dar el salto estratégico a sus chips propios con Apple Silicon, que se lanzaron inicialmente con la versión M1 en los ordenadores MacBook Pro y Air de 13 pulgadas y el sobremesa Mac Mini.

Sin embargo, ambas compañías han estado en conversaciones durante más de un año para evaluar la posibilidad de volver a trabajar de forma conjunta con el objetivo de impulsar las líneas de negocio del fabricante de chips, así como acercar la producción de estos componentes a Estados Unidos y garantizar que Apple pueda satisfacer su demanda de chips para sus dispositivos.

Ahora se ha podido conocer que, durante los últimos meses, Apple e Intel han cerrado un acuerdo preliminar para que esta última vuelva a fabricar algunos de los chips que impulsan el 'hardware' del fabricante de iPhone.

Así lo han compartido fuentes internas relacionadas con las tecnológicas en declaraciones a The Wall Street Journal, que han matizado que aún no se ha detallado para qué dispositivos concretos estarán destinados los chips fabricados por Intel.

Actualmente, Apple está asociada la tecnológica taiwanesa TSMC para la fabricación de sus dispositivos iPhone, iPad y Mac, entre otros, aunque pretende ampliar sus proveedores de chips, ante un mercado afectado por la escasez de memoria RAM.

En este marco, conviene recordar que el analista Ming-Chi Kuo ya adelantó en diciembre del pasado año que Intel fabricaría los procesadores de gama baja de la serie M de Apple, usando el proceso avanzado 18A, que se espera que estén listos a partir del segundo trimestre de 2027.

Este proceso es el más avanzado de Intel, de 2 nanómetros, y ya se encuentra en producción en Estados Unidos, ya que se usa en los procesadores Intel Core Ultra serie 3 (Panther Lake). Asimismo, al tratarse de los procesadores de gama baja de la serie M, se espera que Intel fabrique los chips de los dispositivos MacBook Air y iPad Pro.

Se ha de tener en cuenta que el gobierno estadounidense adquirió el pasado año una participación del 10 por ciento de la compañía de microprocesadores, que ha estado acumulando pérdidas en sus resultados fiscales durante los últimos ejercicios.

Por tanto, como ha recordado The Wall Street Journal, el Gobierno de Estados Unidos ha impulsado a empresas como Apple a asociarse con Intel para continuar impulsando su labor.