Sony ve en la IA la tecnología que permitirá ofrecer más contenido y experiencias más enriquecedoras a los jugadores

Archivo - Representación gráfica de varios mandos de PlayStation 5. - PLAYSTATION ESPAÑA. - Archivo

MADRID, 11 May. (Portaltic/EP) -

Sony ve en la inteligencia artificial (IA) una tecnología que "fortalece" el trabajo de sus estudios y permitirá ofrecer a jugadores y desarrolladores "el mejor lugar para jugar y el mejor lugar para editar".

El presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha compartido la visión que la compañía tiene sobre la IA, en el marco de la presentación de los resultados financieros y la estrategia corporativa.

En este sentido, considera que la IA "fortalece" sus esfuerzos, especialmente en los videojuegos, donde esta tecnología está "reduciendo las barreras a la creación y acelerando los ciclos de desarrollo", tanto de manera interna como externa.

A nivel externo, la IA facilita que más desarrolladores puedan llegar sus juegos al mercado. "Como resultado, esperamos ver un aumento significativo en el volumen y la diversidad de contenido disponible para los jugadores", ha afirmado Nishino,

A nivel externo, el directivo ha destacado su uso para automatizar tareas repetitivas, lo que ha permitido "mejorar la productividad y acelerar áreas como el control de calidad, el modelado 3D y la animación".

Nishino ha asegurado que ya se utiliza en Naughty Dog y en el estudio de Sony en San Diego, así como en la remasterización de Horizon Zero Dawn, donde una herramienta llamada 'Mockingbird' (sinsonte) ha permitido reducir el tiempo que se tarda en animar los modelos faciales 3D a partir de capturas de movimiento de horas a "una fracción de segundo".

La IA también ha permitido introducir "nuevos tipos de experiencias", como el agente de carreras Sophy, de Gran Turismo, o nuevos personajes no jugables (NPC) con sus propias personalidades.

"Estas aplicaciones prácticas permiten a nuestros equipos dedicar menos tiempo a tareas manuales y que requieren mucho esfuerzo, y en su lugar, reinvertir su tiempo en la creación de mundos y mecánicas de juego más enriquecedoras para nuestros jugadores", ha destacado el presidente de SIE.

Por todo ello, la compañía ve en la IA una "herramienta poderosa" para cumplir la misión de "ser siempre el mejor lugar para jugar y el mejor lugar para publicar". Nishino ha confirmado que seguirán invirtiendo en capacidades de IA y aprendizaje automático con el enfoque puesto en la experiencia del consumidor.

Asimismo, Sony ha iniciado una prueba piloto con Bandai Namco Holding (matriz de Bandai Namco Entertainment) para utilizar la inteligencia artificial generativa en la producción de vídeos, que se centrará en el anime.