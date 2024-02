MSI amplía la garantía de sus monitores OLED para videojuegos a tres años e incluye el problema de quemado de panel

MADRID, 7 Feb. (Portaltic/EP) -

MSI ha anunciado que ha ampliado la garantía de sus monitores OLED para videojuegos hasta tres años, de cara a ofrecer una solución al problema del quemado de panel que habitualmente preocupa a los usuarios, junto con su nueva tecnología para proteger los paneles MSI OLED CARE 2.0.

El quemado de panel o efecto 'burn in' de los monitores OLED es un tipo de desgaste provocado por un uso prolongado. En concreto, se produce cuando una imagen estática permanece ininterrumpidamente en la pantalla durante un largo periodo de tiempo, habitualmente con el brillo máximo, lo que provoca la degeneración de los materiales orgánicos utilizados en la fabricación de este tipo de paneles.

Como resultado, la quemadura del panel se muestra como una imagen fantasma de la imagen estática y, para evitarlo, se ha de intentar que no haya imágenes o elementos estáticos en la pantalla habitualmente, así como ajustar los niveles máximos de brillo cuando no sea necesario.

En este sentido, MSI ha compartido su intención de ofrecer una mejor experiencia en lo relativo a sus monitores OLED "ampliando las posibilidades de 'hardware' para los jugadores", en concreto, ampliando la garantía de estos dispositivos para juegos hasta tres años.

Así lo ha compartido la compañía a través de un comunicado en su web, en el que ha detallado que, a pesar de que este tipo de paneles se han convertido en "la opción preferida para los juegos de alta gama", debido a que ofrecen más calidad de imagen y una capacidad de respuesta mucho más alta en comparación otras tecnologías de pantalla, el problema de desgaste de los monitores OLED "ha sido siempre una preocupación para todos los usuarios".

Según ha explicado MSI, la compañía "comprende la importancia de dar soporte integral" para garantizar que los usuarios disfruten de los juegos "sin preocupaciones". Por ello, los usuarios podrán optar a una garantía de tres años que "va más allá de la cobertura típica", al introducir protección contra el problema del desgaste.

Siguiendo esta línea, además de ampliar la garantía a los tres años, MSI ha presentado una "solución excepcional" para abordar "eficazmente" el problema del 'burn in'. En concreto, se trata de una nueva tecnología a la que se refiere como MSI OLED CARE 2.0.

Esta tecnología ha sido diseñada por la compañía para proteger sus paneles OLED, que ofrece una protección mejorada y contribuye a "una vida útil más prolongada". Para ello, contiene distintas funciones, como son el cambio de píxeles, la protección del panel y la detección de pantalla estática, para prevenir los comportamientos del quemado de panel.

Según ha explicado MSI en su blog, el cambio de píxeles es una herramienta con la que se mueven los píxeles de la pantalla "a intervalos regulares". Así, las imágenes no se muestran en la misma posición y dejan de ser estáticas.

La protección del panel se basa en la función del cambio de píxeles y se ejecuta de forma automática cuando el monitor está en espera. Sin embargo, esta función se activa cuando el tiempo de pantalla supera las cuatro horas de forma opcional. Cuando la pantalla supera las 1.500 horas se lleva a cabo automáticamente.

Finalmente, la herramienta de detección de pantalla estética se encarga de identificar este tipo de comportamientos y, en caso de encontrar imágenes estáticas durante un tiempo determinado, reducir automáticamente el brillo. De la misma forma, tan pronto como el monitor vuelva a detectar movimiento, se restaura el brillo establecido original.

Los monitores MSI que incluyen esta garantía de tres años son los modelos MAG 271QPX QD-OLED, MAG 321UPX QD-OLED, MAG 341CQP QD-OLED, MPG 271QRX QD-OLED, MPG 321URX QD-OLED, MPG 491CQP QD-OLED y MEG 342C QD-OLED.

Con todo ello MSI ha especificado en su web de garantías que de cara a reclamar daños en los monitores OLED, los usuarios tendrán que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, que la función OLED CARE 2.0, que está activada de forma predeterminada, no sea desactivada ni haya sido manipulada.

Además de MSI, Asus también está comenzando a aumentar la garantía de sus monitores OLED, tal y como ha dado a conocer el medio TFTCentral a través de una publicación en X (antigua Twitter), donde señala que este dato ha aparecido en la sección de especificaciones de la página de productos de la compañía en Estados Unidos.

En este marco, Asus ha actualizado su plazo de garantía señalando que ofrece la cobertura de los dispositivos hasta dos años, incluyendo el desgaste del panel por el efecto 'burn in'. No obstante, la compañía tecnológica aún no ha actualizado su página de garantías para detallar los criterios necesarios a la hora de reclamar dicha garantía.