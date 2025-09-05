OnePlus deja de colaborar con Hasselblad y trabaja en su propio algoritmo de imagen

MADRID, 5 Sep. (Portaltic/EP) -

OnePlus ha anunciado el desarrollo de un algoritmo de imagen propio tras poner fin a su colaboración con el fabricante de cámaras Hasselblad, con el que han obtenido unos primeros resultados "prometedores".

OnePlus ha mantenido una colaboración con la firma sueca Hasselblad durante cinco años para aunar 'hardware' y 'software' y diseñar un sistema de cámara fiable, que permita hacer capturas nítidas y de gran autenticidad.

En este tiempo, combinaron la ciencia del color de Hasselblad con la ingeniería y la fotografía computacional de OnePlus para "ayudar a millones de personas a capturar momentos exactamente como los recordaban".

Sin embargo, OnePlus ha anunciado que esta colaboración ha llegado a su fin. "Entramos ahora en la siguiente fase de nuestra evolución en fotografía", ha expresado el director ejecutivo de OnePlus, Pete Lau, en un comunicado.

La compañía está construyendo "desde cero" su propio algoritmo de imagen, al que han denominado OnePlus DetailMax Engine, con el que buscan ofrecer "fotos más claras y reales en un smartphone, aprovecha todo el potencial de la fotografía computacional para mostrar las escenas tal y como son".

Lau ha indicado que DetailMax Engine está actualmente en pruebas en con un prototipo inicial, y que "aunque aún queda mucho por afinar, los primeros resultados son prometedores".