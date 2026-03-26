Samsung celebra 20 años de liderazgo en el mercado de televisores y apuesta por la tecnología Micro RGB

Samsung celebra su vigésimo aniversario liderando el mercado de televisores a nivel mundial - SAMSUNG

MADRID, 26 Mar. (Portaltic/EP) -

Samsung ha organizado este jueves un evento en Madrid para celebrar su vigésimo aniversario liderando el mercado de televisores a nivel mundial y ha apostado por su nueva tecnología Micro RGB como su opción de futuro para las teles de gran pulgada, que están siendo las más demandadas por los usuarios.

Según la firma de estudios de mercado Omdia, la compañía mantiene esa tendencia y registró una cuota del 29,1 por ciento del mercado global de televisores en 2025. Una cifra que supera incluso en España, donde "uno de cada tres televisores vendidos el año pasado eran de Samsung", según ha detallado Álvaro Uriarte, vicepresidente de Consumer Electronics en Samsung España.

El directivo defiende que, gracias a los avances continuos en calidad de imagen, funcionalidades inteligentes e innovación en pantallas, Samsung ha desempeñado un papel decisivo en la definición de los estándares actuales de los televisores 'premium', al tiempo que insiste en que el fabricante continúa evolucionando su porfolio de televisores de alta gama con modelos como Micro RGB.

Durante el evento, los directivos de la compañía coreana han explicado que la tendencia actual apunta a las pulgadas más grandes (por encima de las 65 pulgadas), siendo especialmente destacable el crecimiento de la marca en el mercado de 98 pulgadas o más, que se ha duplicado y que podría tener aún más aceleración al coincidir con año de Mundial de fútbol.

La compañía también sigue potenciando sus gamas OLED y Neo QLED, ofreciendo calidad de imagen superior, opciones de pantallas de gran tamaño, sin reflejos, y un rendimiento diferencial en visualización. De igual manera, está ampliando su oferta en Mini LED, llevando un mayor brillo, contraste y precisión a una gama más amplia de tamaños y segmentos de precio.

Uriarte también incide en la inversión continua en la aplicación de la Inteligencia Artificial a televisores, que lleva a la integración de procesadores avanzados y funciones inteligentes que optimizan imagen, sonido y personalización en tiempo real; y pone el foco en la plataforma de seguridad avanzada Knox como un elemento diferencial de la compañía.