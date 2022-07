Samsung estudia usar únicamente chips de Qualcomm para la serie Galaxy S23 en lugar de Exynos

MADRID, 11 Jul. (Portaltic/EP) -

Samsung estudia dejar de utilizar sus procesadores Exynos en el próximo Samsung Galaxy S23 y emplear exclusivamente el chip SM8550 5G de Qualcomm en todas las variantes regionales del dispositivo.

El procesador que han incorporado históricamente líneas como la Galaxy S ha dependido de su región de lanzamiento. En Estados Unidos, estos dispositivos han integrado el chip Snapdragon de Qualcomm y, en Asia y Europa, el Exynos, desarrollado por la propia Samsung.

Sin embargo, la próxima serie de Samsung Galaxy S23 puede suponer un punto de inflexión dentro de la hoja de ruta de la compañía. Según adelanta el analista Ming-Chi Kuo en Twitter, Qualcomm puede convertirse en su único proveedor de procesadores para esta línea gracias a su chip 5G SM8550 de 4 nanómetros (nm) diseñado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC).

(1/3)1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm.