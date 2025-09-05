TCL presenta nuevos dispositivos para niños: cuidan la vista y ayudan a crear hábitos digitales saludables

MADRID, 5 Sep. (Portaltic/EP) -

TCL ha presentado un 'smartphone' diseñado para los adolescentes con tecnología específica para el cuidado de la vista, que acompaña con el reloj MOVETIME MT48 para niños, con funciones dirigidas a crear hábitos digitales saludables.

El fabricante tecnológica ha compartido en IFA 2025 de Berlín (Alemania) su compromiso con la tecnología para un buen uso, que incluye soluciones dirigidas a promover el bienestar digital, también entre los usuarios más jóvenes.

Para ellos, ha presentado TCL NXTPAPER 5G Junior, un 'smartphone' provisto de las tecnologias de pantalla NXTPAPER para el cuidado de la vista y un modo de desintoxicación digital desarrollado por TCL, que reduce las distracciones y promueve un uso más consciente.

Otra propuesta para menores es el reloj MOVETIME MT48, diseñado para ofrecer una experiencia segura y conectada. Para ello, incorpora GPS de doble frecuencia (L1+L5) de última generación para un posicionamiento ultrapreciso y junto con conectividad 4G constante.

Con la aplicación TCL Connect, los padres pueden ver en tiempo real dónde están sus hijos, consultar su historial de ubicaciones, crear zonas seguras personalizadas y recibir alertas instantáneas si se salen de esas áreas.

También pueden mantener en contacto con sus hijos videollamadas, llamadas VoLTE, mensajes de voz y SMS, fotos y chats grupales. Y en caso de emergencia, el reloj incorpora la función SOS, que con un solo toque envía automáticamente la ubicación en tiempo real y realiza llamadas de emergencias.

El MT48 ofrece hasta 2,5 días de batería con una sola carga, una batería de 900mAh, y es resistente al agua y al polvo con certificación IP68.

TCL también quiere que este reloj ayude a los niños a adquirir hábitos digitales saludables, para lo que incorpora un Modo Escuela, que desactiva funciones no esenciales como los juegos, cámara y chats grupales durante el tiempo de clase. La función Recordatorio apoya a los niños a la creación de rutinas saludables para la hora de dormir, las tareas escolares y otras actividades diarias.

El TCL MOVETIME MT48 está disponible en cuatro colores: Azul Galáctico, Rosa Cósmico, Crema Lunar y Gris Nebulosa.

Tanto el reloj MOVETIME MT48 como el 'smartphone' TCL NXTPAPER 5G Junior incluyen una solución de control parental potenciada por Google Family Link, que permite a los padres establecer límites de uso, bloquear contenido inapropiado, rastrear la ubicación en tiempo real y gestionar el acceso a aplicaciones.