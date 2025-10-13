vivo X300 Pro apunta lejos con su teleobjetivo periscopio de 200 megapíxeles

MADRID, 13 Oct. (Portaltic/EP) -

Vivo ha actualizado este lunes su 'smartphone' insignia con la serie vivo X300, que con su modelo más avanzado ofrece una cámara con teleobjetivo periscopio de 200 megapíxeles, impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 9500 y OriginOS 6.

La compañía tecnológica ha presentado en China los 'smartphones' Vivo X300 y Vivo X300 Pro, sus nuevos exponentes de innovación, en los que ha apostado por un procesador MediaTek Dimensity 9500 y el sistema operativo OriginOS 6 -basado en Android 16- para el rendimiento.

Vivo X300 Pro acapara las características más elevadas, como una memoria RAM LPDDR5x de hasta 16GB, un almacenamiento interno de hasta 1TB con tecnología UFS 4.1. Una batería de 6.510mAh y carga rápida de 90 varios respalda el rendimiento.

Este dispositivo presenta una cámara de tres lentes desarrollada junto con Zeiss, ubicada en un módulo circular de gran tamaño en la parte trasera, que es compatible con un teleobjetivo acoplable, un accesorio opcional codesarrollado con Zeiss.

La cámara está liderada por una lente Sony LYT-828 de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y complementada con un ultra gran angular Samsung JN1 de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscopio de 200 megapíxeles. Este elemento también cuenta con los procesadores V3+ y Vs1 para el procesamiento y el postprocesamiento de la imagen.

Además, presenta una pantalla OLED de 6,78 pulgadas, que ofrece una resolución 1,5K, una tasa de refresco de 120Hz y tecnología de polarización circular 2.0, y está equipado con altavoces duales y un botón de acción.

Por su parte, Vivo X300 también está equipado con hasta 16GB de memoria RAM y hasta 1TB de almacenamiento, así como con una pantalla OLED ligeramente más pequeña (6,31 pulgadas), también con resolución 1,5K y tasa de refresco de 120Hz. La batería reduce su capacidad a 6.040mAh.

La cámara de este otro 'smartphone' se compone de una lente principal de 200 firmada por Samsung con estabilización óptica de imagen, una lente ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscopio de 50 megapíxeles. También cuenta con el chip V3+ para el procesamiento de la imagen.

Los dos 'smartphone' se han presentado en China, donde tienen un precio que parte de 4.399 yuanes (unos 511 euros al cambio) para el modelo Vivo X300, y de 5.299 yuanes (642 euros al cambio).