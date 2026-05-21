Xiaomi 17 Max promete dos días de autonomía con su batería de 8.000mAh y el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 17 Max en los colores negro, blanco y azul - XIAOMI

MADRID, 21 May. (Portaltic/EP) -

Xiaomi ha completado la familia Xiaomi 17 con el modelo Max, que hace gala de una batería de 8.000mAh y una cámara principal de 200 megapíxeles, y un diseño de pantalla brillante que permite su uso bajo el sol.

Xiaomi 17 Max se presenta en un tamaño de 6,9 pulgadas, en línea con los modelos Xiaomi 17 Pro Max y Ultra, con una pantalla AMOLED que alcanza un pico de brillo 3.500 nits para que pueda usarse en el exterior bajo el sol y una resolución de 2.608 x 1.200 píxles con una tasa de refresco de 120Hz.

En la parte frontal integra una cámara de 32 megapíxeles y un lector de huellas dactilares ultrasónico, mientras que en la parte posterior aloja la cámara principal, firmada por Leica, de 200 megapíxeles, que llega acompañada de un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Este 'smartphone' está impulsado por un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, y ofrece una configuración de memorias de hasta 16GB de RAM LPDDR5X y hasta 512GB de almacenamiento UFS 4.1. Funciona con el sistema operativo HyperOS 3 basado en Android 16.

La compañía ha destacado la autonomía de este dispositivo, que ofrece hasta dos días de uso normal con su batería de 8.000mAh, que cuenta con tecnología de carga rápida por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios.

Xiaomi 17 Max se ha presentado en China, donde está disponible en los colores negro, blanco y azul, con un precio que parte de los 4.799 yuanes (unos 609 euros).