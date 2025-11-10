Amazon Music reúne a los usuarios en grupos de fans para hablar y compartir sus canciones preferidas

MADRID, 10 Nov. (Portaltic/EP) -

Amazon Music permitirá a los usuarios descubrir nuevos contenidos y artistas en comunidades dedicadas, donde también podrán compartir publicaciones y reaccionar a lo que se comparta en ellas.

La plataforma de música en 'streaming' ha introducido lo que ha denominado 'Grupos de fans', que centralizarán las conversaciones sobre contenidos temáticos, como el rock y el k-pop, con personas con intereses comunes.

Los usuarios podrán unirse a uno ya existente o crearlo, y compartir y escuchar en ellos canciones de sus estilos o grupos favoritos, comentar y reaccionar con emojis, siendo también un espacio de descubrimiento.

Estos grupos de fans están actualmente en pruebas en Canadá tanto en iOS como en Android, como informa Amazon en una nota de prensa compartida en su blog oficial.

La prueba cuenta con algunos grupos disponibles, que abarcan distintos géneros, "desde indie rock hasta country, desde música punjabi hasta K-pop, desde música francófona hasta listas de reproducción para entrenar con mucha energía".

Los usuarios pueden explorar estos grupos o usarlos como plantillas para crear otros. Incluso los artistas pueden crear un grupo de fan para comunicarse más directamente con sus comunidades.