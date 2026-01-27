Meta planea incorporar suscripciones en Instagram, Facebook y Whatsapp con funciones exclusivas

Archivo - Iconos de Instagram, Whatsapp y Facebook junto al logo de Meta. - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 27 Ene. (Portaltic/EP) -

Meta está trabajando en la incorporación de un modelo de suscripciones de pago con funciones exclusivas para las aplicaciones de Instagram, Facebook y Whatsapp, que se prevé que incluyan opciones como crear listas de audiencias limitadas o acceder a funciones más avanzadas de inteligencia artificial (IA), como la generación de videos de Vibes.

La compañía ha explicado que las nuevas suscripciones impulsarán una "mayor productividad y creatividad". Concretamente, busca ofrecer una "experiencia premium" a los usuarios con acceso a funciones especiales y un "mayor control sobre cómo comparten y se conectan", mientras mantienen gratis las funciones básicas.

Así lo ha compartido Meta en declaraciones a TechCrunch, agregando que ofrecerá a los usuarios una gama de suscripciones, cada una con una serie de funciones exclusivas en función de la cuota, aunque no ha especificado cuáles serán estas opciones exclusivas.

En este marco, el analista de aplicaciones Alessandro Paluzzi adelantó recientemente en una publicación en su perfil de X que Instagram está trabajando en una suscripción que permitirá a los usuarios crear listas de audiencia limitadas, ver qué cuentas no te siguen de vuelta o ver una historia sin que aparezca como "vista" al usuario que la ha publicado.

👆🏻 #Instagram is working on a new paid subscription** that will offer new perks, including the ability to create unlimited audience lists, see the list of followers who don’t follow you back and sneak a peek at a story without showing that you’ve viewed it 👀 pic.twitter.com/cQp6xUEzOY — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 22, 2026

No obstante, TechCrunch ha matizado que el sistema de suscripciones será independiente del verificado de Meta. La compañía ha afirmado que, en su lugar, utilizará las experiencias aprendidas con la verificación para crear integrar funciones más interesantes en sus modelos de suscripción.

El verificado de Meta ya permitía a ciertos usuarios una insignia de verificación, ayuda 24 horas, protección contra la suplantación de identidad, así como 'stickers' exclusivos. Mientras que los verificados están enfocados a los creadores de contenido, estas suscripciones buscan un público más amplio.

INTEGRACIÓN DE LA IA CON LAS SUSCRIPCIONES

A finales de diciembre, Meta adquirió la 'startup' Manus para "desbloquear oportunidades" con su agente autónomo de inteligencia artificial (IA). Ahora, planea integrarlo en sus aplicaciones paralelamente al modelo de suscripciones.

Además, la empresa busca potenciar sus funciones de IA, como la generación de vídeos para Vibes, el feed de la aplicación Meta AI con vídeos verticales al estilo de TikTok, con la excepción de que todos están generados con inteligencia artificial, que también tendrá una suscripción adicional.