El Modo IA de la búsqueda de Google llega a España

MADRID, 8 Oct. (Portaltic/EP) -

El Modo IA en la búsqueda de Google ha llegado a España y en español este martes como parte de un despliegue que abarca nuevos idiomas y países , que pone en manos de los usuarios una nueva forma de buscar, que admite preguntas más complejas y su planteamiento con voz e imágenes.

La experiencia más potente de búsqueda asistida por la inteligencia artificial de Google ofrece la posibilidad de profundizar en cualquier cuestión a través de preguntas adicionales y enlaces de utilidad a la web, con mayores capacidades de razonamiento y multimodalidad.

El Modo IA admite diferentes tipos de preguntas, algunas con varios apartados y otras de seguimiento, y resulta útil para hacer preguntas exploratorias, esas que no tienen una respuesta única y directa, y para tareas más complicadas, como buscar información, planificar un viaje o entender instrucciones complejas, como destacan desde Google en una nota de prensa.

Por ejemplo, los usuarios ahora pueden hacer preguntas como "Quiero entender los diferentes métodos de preparación de café. Haz una tabla comparando las diferencias en el sabor, la facilidad de uso y el equipo necesario". E incluso repreguntar: "¿Cuál es el grosor ideal del grano para cada método?".

Como explica la compañía, el Modo IA utiliza una técnica de descomposición de consultas, es decir, desglosa la pregunta en una serie de subtemas y lanza una ráfaga de consultas simultáneas. De este modo, la Búsqueda puede profundizar aún más en los entresijos de la web.

El Modo IA es multimodal, lo que significa que, además de escribir las preguntas, los usuarios pueden plantear sus cuestiones con voz e incluso con imágenes tomadas con la cámara.

Desde este martes, el Modo IA aparecerá como un nuevo botón en la página de resultados de la Búsqueda y en la aplicación de Google para Android e iOS. Ello forma parte de nueva expansión de esta herramienta, que lo lleva a cerca de 50 nuevos países y territorios, entre ellos España, y en 36 nuevos idiomas, también en español.