Tools for Humanity presenta una aplicación independiente de World ID para demostrar la identidad humana en internet

La nueva aplicación independiente de World ID. - TOOLS FOR HUMANITY

MADRID, 20 Abr. (Portaltic/EP) -

Tools for Humanity ha presentado una nueva aplicación independiente para su servicio World ID, con la que, permitirá verificar la identidad humana "real y única" de los usuarios desde el 'smartphone' de forma sencilla, con nuevas funciones que ayudarán a combatir la reventa de entradas de conciertos mediante bots, entre otras novedades.

Ya sea a la hora de leer comentarios en internet, comprar entradas para un concierto o conocer a alguien en una aplicación de citas o red social, la inteligencia artificial (IA), los sistemas automáticos y los bots, a menudo se presentan como un inconveniente para saber si lo que se muestra en pantalla es real o no, si hay un humano detrás o no, ocasionando desafíos en la confianza y seguridad de los usuarios en su entorno 'online'.

Frente a esta problemática, la compañía tecnológica cofundada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, es conocida por ofrecer la solución World ID (anteriormente Worldcoin), un sistema de verificación que escanea los ojos y el rostro de los usuarios para crear una identidad humana, con la que se puede demostrar posteriormente que es una persona la que está utilizando los servicios de internet.

World ID está disponible como opción en la billetera World App y permite su uso con plataformas de citas, sitios de comercio electrónico para verificar que las reseñas provienen de compradores reales o, incluso, plataformas financieras para prevenir el fraude automatizado.

Sin embargo, ahora, Tools for Humanity ha presentado una nueva aplicación independiente para World ID, separada de su función en el monedero de criptomonedas, que impulsará el uso de su tecnología para la verificación de las personas humanas en Internet.

Esta aplicación se lanzará próximamente con la idea de ofrecer una opción para gestionar y utilizar la verificación de identidad humana de forma más sencilla en internet y los servicios digitales, como ha detallado en un comunicado.

Es decir, con la aplicación World ID y su compatibilidad con múltiples autenticadores, los usuarios podrán demostrar que son reales de forma "tan natural" como cuando desbloquean el 'smartphone' o inician sesión en redes sociales.

Por ejemplo, a la hora de comprar una entrada para un concierto o participar en un torneo de videojuegos, se podrá verificar la identidad de la persona, utilizando World ID como la capa de confianza que respalda que el usuario es real en la experiencia en cuestión.

Una vez utilizado World ID para verificarse en una plataforma, la plataforma analizará la identidad y recibirá una certificación criptográfica que confirmará que el usuario es una persona real y única.

Por tanto, quienes posean una identidad World ID podrán utilizar la nueva aplicación para verificarse con plataformas y servicios, gestionar sus autenticadores, almacenar credenciales y controlar cómo se utiliza su World ID, conservando las garantías del protocolo, como es el anonimato, la descentralización y la inclusión.

Así, la base de esta actualización es una nueva arquitectura que "eleva los estándares de privacidad, seguridad y autocustodia, a la vez que mantiene una experiencia familiar y fluida para los titulares de World ID". Por ejemplo, se impedirá que las interacciones se vinculen o correlacionen, además de que se utilizará una arquitectura que garantiza que no se exponga ni se almacene ningún dato personal, ya sean los nombres, la ubicación o la actividad en cuestión.

Igualmente, para que cualquier aplicación pueda funcionar como autenticador de World ID, Tools for Humanity ha detallado que publicará el código fuente del SDK de World ID. Asimismo, ha especificado que la identidad de los usuarios está instalada en el dispositivo de forma exclusiva.

No obstante, se ha diseñado de forma descentralizada, con lo que en el futuro otros desarrolladores y organizaciones podrán crear sus propios autenticadores, al disponer de un protocolo abierto.

"Con World ID y el próximo lanzamiento de la aplicación World ID, la prueba de humanidad se convierte en algo que llevas contigo a través de internet. Una única verificación que funciona donde la necesites: en las plataformas donde te conectas, compites, descubres y creas", ha concluido la compañía.

CÓMO FUNCIONA WORLD ID

En anteriores ocasiones, el director de productos de Tools for Humanity, Tiago Sada, ya se ha referido a esta herramienta como "un pequeño pasaporte humano" con el que "cualquier persona puede verificar 'online' que es un ser humano real y único, y llevar esa verificación a lo largo de Internet, demostrando su humanidad ante cualquier plataforma o servicio sin revelar quién es".

Además, la verificación es anónima porque no se requiere compartir datos personales con las aplicaciones, ni se rastrean o almacenan los datos de actividad. Simplemente se basa en un sistema que determina que la persona es humana y está llevando a cabo acciones en Internet.

Para ello, utilizan una cámara de última generación llamada The Orb, que captura la información biométrica de los humanos, y una tecnología de anonimización criptográfica que guarda de forma encriptada los datos. Con todo, casi 18 millones de personas ya han "verificado su humanidad" en un Orb.

NUEVAS POSIBILIDADES CON WORLD ID

Teniendo todo ello en cuenta, Tools for Humanity ha compartido su intención de ampliar los usos de esta tecnología con nuevas herramientas como Concert Kit, una función que pretende combatir los bots que compran y revenden entradas de eventos multitudinarios.

Concretamente, permite a los artistas reservar un número concreto de entradas para personas verificadas con World ID, que podrán acceder a su compra de forma exclusiva a través de plataformas de venta como Ticketmaster. De esta forma, se aseguran que aquellos que compren dichas entradas son personas reales, evitando su adquisición por parte de bots.

Tools for Humanity ha señalado que artistas como el cantante Bruno Mars ya han adelantado que tienen previsto utilizar la solución en sus próximos eventos multitudinario.

De la misma forma, este concepto también se aplicará a otros servicios 'online', como es el caso de Tinder, que utilizará World ID como una solución de verificación de edad a nivel global, tras probarlo inicialmente en Japón, además de corroborar que hay una persona real detrás de un perfil.

Igualmente lo incorporarán en el ámbito empresarial compañías como Zoom y DocuSign. Esto posibilita mayor protección para las videollamadas contra los 'deepfakes', así como reforzar la autenticidad de las comunicaciones garantizando que se limitan a personas reales.

Concretamente a nivel de empresa, la tecnológica ha subrayado que los sistemas de seguridad actuales pueden verificar dispositivos y cuentas con métodos que no son del todo seguros porque, si alguien tiene acceso al dispositivo, credenciales o llave de seguridad, puede hacerse pasar por el usuario en cuestión.

World ID va más allá y verifica directamente a las personas, garantizando que la misma persona real y única está presente en las interacciones, sin comprometer la privacidad.