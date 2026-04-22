YouTube reduce las notificaciones 'push' para los móviles de los usuarios "inactivos"

Archivo - Icono de YouTube. - Europa Press/Contacto/David Talukdar - Archivo

MADRID, 22 Abr. (Portaltic/EP) -

YouTube ha implementado a nivel global la limitación de notificaciones 'push' en los teléfonos de los usuarios "inactivos" para no abrumarlos con novedades de canales que ya no ven de forma regular.

La plataforma ha terminado su fase de experimento, que comenzó en mayo de 2025 con el objetivo de mejorar la experiencia de notificiaciones, y que el pasado mes de febrero se actualizó incluso para aquellos usuarios que tuvieran activa la opción de recibir todas las notificaciones.

Tras prácticamente un año de pruebas, YouTube ha implementado esta medida de forma definitiva. De esta manera, las notificaciones se limitarán para los usuarios "inactivos".

Concretamente, estos usuarios "inactivos" son aquellos que no han visto ningún vídeo del canal al que están suscritos durante un mes, que han recibido más de una notificación en su teléfono y no han interactuado con ella a pesar de tener activa la opción de recibir todas las notificaciones, según ha detallado en su página de soporte.

No obstante, como ya ha pasado durante el experimento, YouTube seguirá enviando las notificaciones dentro de la bandeja de entrada integrada en la aplicación. En el caso de que el suscriptor retome la actividad y la interacción con el canal, YouTube reanudará el envío de notificaciones 'push'.

La plataforma ha explicado a través de Creator Insider que ha tomado esta decisión tras los resultados obtenidos en el periodo de pruebas, que revelan que al reducir notificaciones concretas, menos usuarios desactivan las notificaciones de la aplicación en general.

"Los espectadores son más propensos a desactivar todas las notificaciones cuando se sienten abrumados por contenido que no les interesa, por lo que, a medida que menos personas de tu audiencia desactiven todas las notificaciones, el alcance de tu canal mejorará con el tiempo", ha indicado YouTube a los creadores de contenido.