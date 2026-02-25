Perplexity Computer coordina el trabajo de subagentes de IA dedicados a tareas específicas en un solo sistama

Perplexity Computer - PERPLEXITY

MADRID, 25 Feb. (Portaltic/EP) -

Perplexity ha presentado Perplexity Computer, un "trabajador digital" que unifica todas las capacidades actuales de inteligencia artificial (IA) en un solo sistema.

Computer se presenta como "un trabajador digital de propósito general" que orquesta de manera inteligente distintos modelos que ejecutan agentes de IA en flujos de trabajo completos.

Para ello divide la petición del usuario en tareas y subtareas, para las que crea los subagentes que se encargarán de ellas, ya sea con una búsqueda web, la generación de documentos, el procesamiento de datos o la realización de llamadas API a los servicios conectados.

"La coordinación es automática y el trabajo asincrónico", asegura Perplexity en una entrada compartida en su blog.

Perplexity Computer se ha lanzado con el modelo Opus 4.6 como motor de razonamiento central y organiza los subagentes con el modelo que mejor encaje para cada tareas específica: Gemini para investigación profunda (creación de subagentes), Nano Banana para imágenes, Veo 3.1 para vídeo, Grok para velocidad en tareas livianas y ChatGPT 5.2 para recuperación de contexto largo y búsqueda amplia.