Claude Opus 5 mejora en rendimiento frente a Opus 4.8 y se ofrece a la mitad de precio que Fable 5

Claude Opus 5 - ANTHROPIC

MADRID, 27 Jul. (Portaltic/EP) -

Claude Opus 5 es el nuevo modelo de Anthropic diseñado tareas diarias que presenta un rendimiento de vanguardia en programación y conocimiento próximo al que Fable 5 y que se ofrece a la mitad de su precio.

Opus 5 sigue en la línea de actualizaciones a Opus 4.8, con mejoras en el rendimiento, que duplica al tiempo que reduce a la mitad el coste por tarea, en investigación científica e ingeniería de 'software'.

Aunque según Anthropic no alcanza a Mythos 5 en tareas de ciberseguridad, se acerca a la inteligencia de Fable 5, si bien este último ofrece resultados visuales más potentes, aunque la diferencia de precio por tarea también es notoria, como se informa en un comunicado compartido en el blog oficial.

Anthropic ha destacado la capacidad de su nuevo modelo para verificar su trabajo e iterar cuidadosamente hasta lograr el éxito, lo que incluye la identificación y corrección de errores.

Se trata del modelo "más alineado hasta la fecha" a la Constitución de Claude, el conjunto de valores que guía el comportamiento de este modelo de inteligencia artificial y que le dan el conocimiento y la comprensión necesarias para pueda desenvolverse bien en el mundo.

Según la compañía, presenta los índices más bajos de comportamiento engañoso y es el menos susceptible a ser manipulado para su mal uso. También tiene una mejor respuesta para evitar acciones imprudentes que podrían tener consecuencias difíciles de revertir.

A nivel de ciberseguridad, es menos restrictivo que modelos como Fable 5 y Mythos 5, y aunque es bueno en la detección de vulnerabilidades, tiene limitaciones en tareas de investigación autónomas de larga duración.

Claude Opus 5 ya está disponible en todas las plataformas, con un precio de 5 dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de tokens de salida. Fable 5 en la API tiene un precio estándar de 10 dólares de entrada y 50 dólares de salida por millón de 'tokens'.