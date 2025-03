Qué esperar de MWC 2025: novedades de tecnología y de redes con la vista puesta en la IA

Archivo - Letras del MWC en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat,

Archivo - Letras del MWC en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (Portaltic/EP) -

Mobile World Congress (MWC) 2025 abrirá sus puertas el 3 de marzo, para ofrecer un vistazo a las últimas novedades del sector tecnológico y de las telecomunicaciones, de la mano de empresas como Samsung, Xiaomi, ZTE, MasOrange y Telefónica.

El congreso tecnológico se celebrará del lunes 3 al jueves 6 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y tendrá como temas principales la inteligencia artificial (IA) y la evolución del 5G.

Desde la GSMA espera superar los 101.000 visitantes del año pasado en un evento que tendrá prevé congregar aproximadamente 2.700 expositores de múltiples países y acoger a 1.200 conferenciantes, de los que el 40% serán mujeres, en una veintena de escenarios.

Aparte del congreso principal, también se celebrará en los pabellones 8.0 y 8.1 una nueva edición de 4 Years From Now (4YFN), dedicado a las empresas emergentes, en la que participará por segundo año consecutivo 'Madrid in Game', la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para impulsar la industria del videojuego y la gamificación.

Beat Barcelona, por su parte, es un espacio oficial de 'afterwork' donde se combinará una oferta de contenidos, 'networking' y gastronomía.

Este será el primero que participen con su propio expositor empresas como realme, Alibaba Cloud, Tencent Cloud e Indra, que se unirán a otras ya veteranas, entre las que se encuentran Huawei, Qualcomm, Samsung, Google, Lenovo, Orange, Vodafone, Xiaomi, Telefónica y ZTE.

En Fira Montjuïc, Mobile World Capital impulsa Talent Arena, un espacio de talento digital que este año reunirá a más de 200 ponentes, entre los que se encuentra el cofundador de Apple, Steve Wozniak.

TECNOLOGÍA DE CONSUMO y PARA EMPRESAS

Un año más, las marcas dedicadas a la tecnología de consumo inician sus presentaciones ante la prensa en la víspera de la apertura de la feria. El domingo 2 de marzo acogerá las novedades de Xiaomi (14:00h), del que se espera la presentación de la serie Xiaomi 15 y funciones de inteligencia artificial con HyperAI.

Honor (16:30h) también tiene presentación el domingo. La compañía china ya ha adelantado que presentará un plan en el que los dispositivos y la IA tendrán un papel destacado.

El lunes 3 de marzo realme estrenará su primer año con expositor en la feria con un evento a primera hora (9:00h) que acogerá el lanzamieto de la serie realme 14 Pro, a la que seguirán ZTE (13:00h), que presentará productos con IA, una nueva generación del plegable nubia Flip y 'smartphones' de las series Focus, Neo y Redmagic.

En la feria también estará presente la marca española SPC, en el Pabellón de España. La firma china Oppo, por su parte, mostrará sus novedades en los expositores de Google, Qualcomm y MediaTek; mientras que Samsung contará con distintos expositores en los que mostrará novedades en pantallas, semiconductores y dispositivos electrónicos.

La firma de ciberseguridad Kaspersky acudirá a MWC para mostrar las novedades en la línea de productos de Kaspersky Next, Cloud Workload Security, Threat Intelligence y Cyber Immunity. Y Trend Micro expondrá su plataforma unificada impulsada por IA para la industria conectada.

A todas estas marcas se une IBM, que aprovechará su paso por MWC para mostrar cómo la IA puede acelerar los resultados de los negocios y redefinir la conectividad.

AVANCES EN TELECOMUNICACIONES

Mobile World Congress acoge novedades en tecnología de consumo, pero es una feria centrada en la tecnologías móviles, lo que hace que empresas de telecomunicaciones también tengan una presencia destacada.

En este marco, MasOrange, Telefónica, Vodafone e i2Cat presentarán su primer caso de uso 'Open Gateway', un entorno que permite a empresas y desarrolladores explorar y utilizar las capacidades de las telecos a través de API estandarizadas.

Aparte, MasOrange mostrará una solución que combina robots, drones y 5G para prevenir incendios en fábricas, mientras que Telefónica expondrá nuevos casos de uso de la computación cuántica, el IoT e la IA; y Huawei compartirá los últimos logros de la nube inteligente y convergente para telecomunicaciones.