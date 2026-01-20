Fallece Gladys West, figura clave en el desarrollo del GPS

Archivo - Gladys West - WIKIPEDIA/ADRIAN CADIZ - Archivo

La matemática Gladys West ha fallecido a los 95 años de edad, siendo una de las pioneras en el desarrollo de los sistemas de navegación por satélite, que permitieron la aparición del GPS.

El sistema GPS permite determinar la posición de un objeto en cualquier parte del mundo con gran precisión, normalmente de unos pocos metros con ayuda de la información que se obtiene de satélites en órbita.

Es un sistema estadounidense de uso común, disponible desde dispositivos cotidiano como 'smartphones' y relojes de actividad en servicios como Google Maps, y es importante en sectores como el del transporte, la industria o el de seguridad y emergencias.

Para llegar a desarrollarlo, hicieron falta las contribuciones de ingenieros como Gladys West, una matemática de Estados Unidos que trabajó en los modelos de geodesia satelital.

West nació en 1930 y estudió matemáticas en la Universidad Estatal de Virginia. Trabajó en Dahlgren, donde realizó sus primeras contribuciones en el desarrollo de Sistema de Posicionamiento Global y en el proyecto de altimetría del radar de Seasat, para la observación de los océanos, que dirigió.

También trabajó con ordenadores a gran escala y en sistemas de procesamiento de datos, con el análisis de los datos de satélites, y en 1986 publicó una guía ilustrada titulada 'Especificaciones del sistema de procesamiento de datos para el altímetro radar satelital Geosat'.

Si en la actualidad se conoce su contribución al GPS, ello se debe a una biografía que la propia West preparó para una ceremonia de exalumnos de la Universidad y que rescató la hermandad Alfa Kappa Alfa, a la que ella pertenecía.

Gladys West ha fallecido este sábado 17 de enero, a los 95 años de edad.