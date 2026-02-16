Hollywood rechaza el modelo Seedance 2.0 y pide a ByteDance salvaguardias que impidan el uso de contenidos protegidos

Captura de vídeo generado con Seedance 2.0 - BYTEDANCE

MADRID, 16 Feb. (Portaltic/EP) -

Hollywood ha compartido su rechazado por el modelo de inteligencia artificial Seedance 2.0, debido a la facilidad con la que permite generar vídeos con imagen realista, incluso protagonizados por actores reconocidos, sin limites sobre el uso de contenidos protegidos por derechos de autor.

El director Ruairi Robinson ('La ciudad silenciosa', 'BlinkyTM') ha compartido un vídeo generado con esta nueva herramienta de ByteDance, en el que Tom Cruise y Brad Pitt pelean en lo alto de un edificio en ruinas, con el nivel de realismo de cualquier escena de una película rodada.

Es solo un ejemplo de la fidelidad del resultado que ofrece Seedance 2.0 y que ha llevado a representantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos a denunciar el uso que hace de contenidos protegidos sin permiso.

Así lo ha hecho la Motion Picture Association (MPA), Charles Rivkin, de la que forman parte los estudios Netflix, Paramount Pictures, Prime Video y Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios y Warner Bros. Discovery.

El presidente y director ejecutivo de MPA, Charles Rivkin, ha expresado en un comunicado que "al lanzar un servicio que opera sin garantías significativas contra infracciones, ByteDance está incumpliendo la legislación de derechos de autor consolidada que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de empleos en Estados Unidos". Ello le ha llevado a pedir a la compañía china que "cese de inmediato su actividad infractora".

Disney, incluso, ha enviado a ByteDance una carta de cese y desistimiento, en la que denuncia el uso de sus trabajos sin permiso ni compensación para el desarrollo y entrenamiento del modelo, según una copia de la carta obtenida por Axios.

El sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA, por su parte ha condenado "la flagrante infracción" que hace ByteDance con el nuevo modelo, que incluye el uso no autorizado de las voces e imágenes de sus miembros. "Esto es inaceptable y socava la capacidad del talento humano para ganarse la vida. Seedance 2.0 ignora la ley, la ética, los estándares de la industria y los principios básicos del consentimiento".

Seedance 2.0 se presentó la semana pasada como un modelo de generación de imágenes y vídeos multimodal que mejora la calidad respecto de su predecesor, para obtener resultados profesionales, con efectos visuales realistas y sonido estéreo de doble canal.

Permite generar vídeos de hasta 15 segundos en los que se pueden controlar elementos como la composición, la acción, el movimiento de cámara, los efectos especiales y el sonido en los materiales de entrada, y que ofrece movimientos e interacciones complejos sincronizados y precisos gracias a que reproduce de manera realista las leyes de la física.

La aparición a finales de septiembre del año pasado de Sora 2, de OpenAI, generó una reacción similar por parte de Hollywood, también por su capacidad para generar vídeos protagonizados por personajes de ficción como Bob Esponja, Super Mario o Pikachu y por actores de carne y hueso, que no vieron bien que se replicaran su imagen y su voz sin su consentimiento.