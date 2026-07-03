Meta lanza Pocket, su nueva aplicación para crear 'gadgets' y minijuegos a partir de 'prompts'

La nueva aplicación Pocket de Meta. - GOOGLE PLAY

MADRID, 3 Jul. (Portaltic/EP) -

La tecnológica Meta se ha introducido dentro del sector de los juegos móviles con una nueva aplicación llamada Pocket, que permite generar pequeñas experiencias de juegos y 'gadgets' simplemente con el uso de 'prompts' y sus modelos de inteligencia artificial (IA).

La nueva aplicación, que ya está disponible en Google Play, se centra en el 'vibe coding' (programación basada en 'prompts') para que los usuarios puedan crear minijuegos que se pueden compartir a través de un 'timeline'.

Esta aplicación es el resultado de la adquisición por parte de Meta del equipo detrás de la plataforma de 'vibe coding' Gizmo, que tuvo lugar a principios de este año, tal como recogió en ese momento el medio estadounidense Business Insider.

En la página de Google Play se puede leer que Pocket es una plataforma creativa para crear y compartir 'gadgets' (definidos como pequeños objetos interactivos con los que se puede jugar), que se generan al describirlos con 'prompts'. Por ejemplo, los usuarios podrán crear puzles, cámaras para 'selfies' o cajas de música, según ha compartido la compañía. Asimismo, una de sus particularidades es el 'feed' de descubrimiento que permite jugar o experimentar con los 'gadgets' que hayan creado otros usuarios de la plataforma.

Pocket de Meta se ha dado a conocer tras ser descubierta por el analista Alessandro Paluzzi, quien ha compartido esta 'app' en una publicación en la red social X, tras el lanzamiento por parte de la tecnológica de forma silenciosa, sin un comunicado de prensa o una presentación oficial. De hecho, según datos compartidos por Appfigures para TechCrunch, la app de 'vibe coding' se lanzó para iOS y Android el 29 de junio.

Con el lanzamiento de Pocket, Meta sigue los pasos de Google, que lanzó en mayo de este año una actualización para Google AI Studio que permite crear aplicaciones nativas para Android usando el lenguaje natural con 'prompts' de 'vibe coding'.

Esta experiencia se basa en un agente de IA que, en el caso de Google AI Studio, se llama Antigravity y se encarga de escribir o 'picar' todo el código para crear una aplicación que el usuario puede instalar en su dispositivo móvil.

En cuanto a que Pocket sea una 'app' centrada en IA, no es la primera de Meta en este sentido, y el año pasado lanzó tanto Meta AI para la generación de imágenes como Vibes, centrada en los vídeos.