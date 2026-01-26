Signal se extiende en Europa como la alternativa más privada frente a Whatsapp y Telegram

Archivo - Ilustración de la aplicación Signal. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID, 26 Ene. (Portaltic/EP) -

La uso de la aplicación de mensajería instantánea Signal está extendiéndose en Europa, donde ha llegado a superar a WhatsApp y Telegram en descargas en países como Finlandia.

Signal, caracterizada por su enfásis en la privacidad y seguridad de las conversaciones de los usuarios, está ganando cada vez más usuarios en un contexto de preocupación global.

Prueba de ello es el incremento en el número de descargas en las tiendas de aplicaciones de varios países europeos, como Finlandia, Dinamarca o Países bajos, según los datos recopilados por el blog independiente AboutSignal.

Concretamente en Finlandia se ha convertido en la 'app' de mensajería gratuita más descargada en la Play Store de Google y la segunda en la App Store de Apple.

Respecto a Dinamarca, Signal pasó de ser la novena a la primera en la sección de mensajería de la Play Store tras la creciente tensión geopolítica con Estados Estados Unidos por Groenlandia, mientras que en la App Store ocupó la tercera posición.

Según la Encuesta Nacional de Redes Sociales de 2026 de Newcom, Signal ya ha superado a Telegram en usuarios en Países Bajos. Mientras que Signal tiene 2,3 millones de usuarios, Telegram se queda en 2,1 millones. Sin embargo, WhatsApp sigue por delante, con 13,8 millones de usuarios.

El pasado mes de noviembre, Signal ya extendió las copias de seguridad con la encriptación de extremo a extremo a los dispositivos iOS tras haberlas implementado en Android en septiembre. Una medida que llegó para aumentar la seguridad de los datos almacenados en los 'chats', cuyo desbloqueo requiere una clave de recuperación de 64 caracteres que se genera en el propio dispositivo y que se debe almacenar de forma segura, ya que ni siquiera la aplicación tiene acceso a dicho código.