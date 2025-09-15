Snapchat presenta dos nuevas funciones para personalizar los 'chats': Retención infinita y Rachas grupales

MADRID, 15 Sep. (Portaltic/EP) -

Snapchat ha presentado dos nuevas funciones para su aplicación, la Retención infinita (Infinite Retention), una herramienta con la que se podrán guardar las conversaciones entre usuarios para siempre, y las Rachas de Grupo (Group Streaks), con la que los usuarios contribuirán con cada 'snap' a una racha colectiva.

La compañía ha asegurado su comunidad ha insistido en el deseo de guardar sus conversaciones para siempre y poder crear rachas con sus grupos favoritos, por lo que han anunciado la incorporación de dos nuevas funciones.

La primera se denomina Retención infinita, y con ella los usuarios podrán conservar las conversaciones enteras para siempre, en vez de tener que seleccionar un mensaje para guardarlo como hasta, tal y como ha explicado Snapchat en un comunicado en su página web.

La empresa ha indicado que lo han activiado pera las conversaciones entre dos personas. Cuando un usuario guarde una conversación, al otro usuario se le notificará, y tendrá la opción de desactivar dicha función.

La segunda se refiere a las Rachas de Grupo, con la que los usuarios podrán contribuir a una Racha colectiva mediante un 'snap' -un vídeo o una foto-, y se continuará cuando la mayoría de los miembros participen.

Al igual que otras rachas, las grupales también son opcionales y privadas, y se pueden restaurar una semana después de su finalización si se quieren mantener activas, tal y como se ha recogido en el comunicado.

Snapchat ha estado probando estas funciones, pero ahora ha asegurado que están preparados para implementarlas "ampliamente".