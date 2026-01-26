WhatsApp prepara una opción de suscripción sin publicidad, ante los anuncios en los estados y canales

Anuncios en los canales y estados de WhatsApp. - META

MADRID, 26 Ene. (Portaltic/EP) -

WhatsApp está trabajando en una nueva opción de suscripción para la plataforma que permitirá a los usuarios utilizar la red social sin visualizar publicidad integrada en los Estados y Canales, ante la llegada anuncios prevista para este año en Europa.

La plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta anunció en junio del pasado año que comenzaría a introducir anuncios en los estados y los canales, con el objetivo de fomentar conversaciones entre los usuarios y empresas de forma sencilla sobre sus productos o servicios.

En ese momento, trasladó a la Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés) de Irlanda que dicha publicidad no se desplegaría para los usuarios europeos hasta este año 2026, de cara a abordar las preocupaciones respecto a la protección de datos de los usuarios antes de su implementación.

Ahora, la compañía liderada por Mark Zuckerberg está trabajando en una nueva opción de suscripción para WhatsApp que permitirá utilizar la 'app' sin anuncios en los estados y canales, a cambio de una comisión.

Así lo han podido comprobar desde Android Authority y el medio especializado WaBetaInfo que, tras analizar la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android, han encontrado líneas de código que hacen referencia a esta opción de suscripción en la red social.

Desde WaBetaInfo han matizado que se prevé que el plan de suscripción solo esté disponible para los usuarios de Europa y Reino Unido, de cara a cumplir con sus normativas y permitir optar por una experiencia sin publicidad.

Por tanto, se trata de una suscripción totalmente opcional, que se podrá gestionar desde la pestaña de Actualizaciones. Tras activar la suscripción, se mostrará una notificación de WhatsApp en la que se detalla que se puede cancelar desde la tienda de aplicaciones Play Store y que pueden pasar 15 minutos antes de que se refleje el cambio en los estados y canales.

En cuanto al precio, el medio citado ha tenido acceso a otra notificación en la que se especifica que la suscripción parte de los 4 euros mensuales.

Por su parte, Android Authority ha compartido partes de código donde se indica que el precio de la suscripción sin anuncios podría partir de 1 dólar al mes (0,84 euros mensuales al cambio). "Dado que recientemente has eliminado tu cuenta de WhatsApp del Centro de cuentas, el precio de tu suscripción sin anuncios en Status y canales ha disminuido. Revisa tu suscripción para aceptar el nuevo precio de %1$s/mes; o elige utilizar Status y canales de forma gratuita con anuncios", se puede leer.

Asimismo, en una notificación sobre esta opción de suscripción sin publicidad a la que ha accedido el mismo medio, se matiza que, al cambiar la configuración de edad, la suscripción deja de ser necesaria.

Por el momento no se ha observado la implementación de estos anuncios en los estados y canales de la plataforma, al menos en España, y se desconoce el precio final para esta suscripción, así como cuál será su funcionamiento. Sin embargo, se espera que sea una nueva opción disponible próximamente.