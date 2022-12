Las actualizaciones de Android se instalarán más rápido en los móviles con particiones A/B gracias a mejoras de Google

MADRID, 1 Dic. (Portaltic/EP) -

Google está trabajando en dos mejoras para reducir el tiempo de instalación de las actualizaciones de Android que, concretamente, serán más rápidas para los 'smartphones' que utilizan el sistema de partición A/B.

La compañía tecnológica busca que las actualizaciones por método inalámbrico (OTA, por sus siglas en inglés) reduzcan el tiempo que dedican a su descarga e instalación, de unos 23 minutos a unos trece, según ha informado el técnico analista Mishaal Rahman.

Para ello, la compañía va a aprovechar el sistema de particiones A/B, que Google ha mejorado con el tiempo, y que consiste en grabar directamente el paquete de actualización en la partición B mientras se descarga, sin que se almacene en el terminal, así éste se puede seguir usando mientras. Y para que la actualización se haga efectiva en la partición A, el usuario solo tiene que reiniciar el terminal.

Google is working on making OTA updates faster. A new set of patches has been submitted to AOSP that speed up OTAs on devices that use the virtual A/B with compression update mechanism. Combined, these improvements bring a full OTA install time from ~23 minutes to ~13 minutes! pic.twitter.com/2hDliWzUZZ