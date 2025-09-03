Amazon incorpora la búsqueda visual en tiempo real para encontrar sugerencias de compra con ayuda de la cámara

MADRID, 3 Sep. (Portaltic/EP) -

Amazon permitirá utilizar la búsqueda visual en tiempo real con ayuda de la cámara del móvil para escanear productos y encontrar elementos similares, en una experiencia que compra que se refuerza con el asistente Rufus.

La compañía tecnológica ha ampliado las capacidades de Amazon Lens para incorporar la búsqueda visual en tiempo real, con la que se puede escanear cualquier producto con ayuda de la cámara para encontrar otros similares en el 'eCommerce'.

Esta búsqueda, llamada Lens Live, arrojará una serie de resultados en un carrusel. También permite añadir elementos directamente en el carrito de la compra o en la lista de deseos.

Esta experiencia de compra inteligente se ha reforzado con Rufus, el asistente de Amazon, con el que se puede conversar para profundizar en la información sobre los productos. Todo ello sin salir de Amazon Lens, como ha explicado en una nota de prensa compartida en su blog.

Amazon ha explicado la búsqueda con Lens Live se realiza en el propio dispositivo con un modelo de detección de objetos de visión artificial preciso y ligero, que realiza el escaner de los objetos mientras la cámara pasa por ellos o se centra en alguno. Para la comparación con el catálogo de Amazon, se utiliza un modelo de incrustación visual de aprendizaje profundo.

La compañía ha habilitado Lens Live para "decenas de millones de clientes" y planea extenderlo a todos los clientes de Estados Unidos en los próximos meses.