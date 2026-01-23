Apple acusa a la UE de llevar a cabo "prácticas dilatorias" tras el cierre de la tienda alternativa Setapp Mobile

El logo de Apple junto a la bandera de la Unión Europea. - SVEN HOPPE / DPA - ALICIA WINDZIO / DPA.

MADRID, 23 Ene. (Portaltic/EP) -

Apple ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad en relación al cierre de Setapp Mobile, la tienda alternativa a su App Store, y ha acusado a Bruselas de llevar a cabo "prácticas dilatorias" para retrasar la implementación de los cambios para su regulación.

La respuesta de Apple llega días después del anuncio de la empresa de 'software' MacPaw de cerrar Setapp Mobile, que será efectivo el próximo 16 de febrero tras haberse lanzado en 2024, cuando se permitió la inclusión de tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea.

MacPaw señaló en un comunicado que el cierre de la aplicación se debe a que los términos comerciales de las tiendas de aplicaciones "aún están en evolución y son complejos". Como resultado, la situación "no se ajusta al modelo comercial actual de Setapp".

La Comisión Europea está investigando el cierre de Setapp Mobile y apunta a Apple como responsable, según ha adelantado Bloomberg. El organismo europeo sospecha que Apple no se está ajustando a la normativa y no permite una alternativa real a su App Store.

Ante esta investigación, la empresa de la manzana ha acusado a Bruselas de llevar a cabo "prácticas dilatorias" para retrasar la implementación de las medidas y cambios para ajustarse a esta regulación con el fin de investigarles y multarles.

"En octubre presentamos un plan de cumplimiento y aún no han respondido. La Comisión Europea está llevando a cabo prácticas dilatorias para engañar al público, cambiar las reglas del juego y atacar injustamente a una empresa estadounidense con investigaciones onerosas y multas gravosas", ha denunciado Apple en un comunicado.

De esta forma, la compañía se desmarca de cualquier responsabilidad derivada del cierre de la alternativa a su tienda oficial. No obstante, tras el cesde de Setapp Mobile, aún quedan otras altrnativas, como la tienda de Epic Games, responsable de títulos como Fortnite.