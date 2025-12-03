Microsoft confirma fallos en el Explorador de archivos y la pantalla de bloqueo, tras actualizar Windows 11

Archivo - Ordenador con portátil con Windows 11 - MICROSOFT - Archivo

MADRID, 3 Dic. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha confirmado un fallo con el que, al abrir el Explorador de archivos en modo oscuro, muestra un destello blanco en la pantalla, además de otro error por el que el icono de contraseña deja de mostrarse en las opciones de inicio de sesión de la pantalla de bloqueo, tras la última actualización de Windows 11.

La compañía lanzó la actualización de diciembre para su sistema operativo Windows 11 el pasado lunes (KB5070311), con la que introdujo mejoras en la funcionalidad, el rendimiento y la fiabilidad, no vinculadas con cuestiones de seguridad. Sin embargo, esta última actualización ha ocasionado dos fallos en la experiencia de los usuarios relacionados con el Explorador de archivos y la pantalla de bloqueo.

Concretamente, la tecnológica ha detallado en su página de soporte que el Explorador de archivos puede parpadear con una pantalla blanca al intentar abrirse con el modo oscuro. Esta pantalla blanca se muestra de forma breve antes de cargar los archivos y carpetas correspondientes.

Asimismo, la misma pantalla blanca también puede aparecer al llevar a cabo otras acciones en el Explorador de archivos, como navegar hacia o desde la pestaña Inicio o Galería, al crear una nueva pestaña, al activar o desactivar el panel de Detalles y al seleccionar la opción 'Más detalles' al copiar archivos.

Aunque la pantalla blanca solo se muestra durante unos segundos, este error puede resultar molesto al interrumpir la experiencia de los usuarios a la hora de tratar con archivos. Por tanto, la compañía ha detallado que está trabajando para resolver el problema y que compartirá la solución cuando esté disponible.

EL ICONO DE CONTRASEÑA NO APARECE EN LA PANTALLA DE BLOQUEO

Por otra parte, la actualización también ha provocado un error en la pantalla de bloqueo. En este caso, si hay varios métodos de autenticación configurados para iniciar sesión en el PC, el icono de la opción para introducir una contraseña manualmente no aparece.

Al respecto, la compañía ha explicado que, aunque no se muestra en pantalla, si el usuario pasa el cursor sobre el espacio donde debería aparecer el icono, sigue estando disponible la opción de contraseña. Por tanto, bastará con clicar en dicho espacio para activar de forma habitual el recuadro de texto donde escribir la contraseña. Tras ello, se deberá poder iniciar sesión de forma normal.

Microsoft ha detallado que este error se ha identificado desde la actualización de vista previa no relacionada con la seguridad lanzada en agosto de este año (KB5064081) o actualizaciones posteriores. Así, está trabajando para resolver el fallo y compartirá más información cuando haya una solución.