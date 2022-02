Life is Strange: True Colors y Boyfriend Dungeon lideran las nominaciones de los premios LGTB Gayming Awards 2022

MADRID, 8 Feb. (Portaltic/EP) -

Los videojuegos Life is Strange: True Colors y Boyfriend Dungeon han logrado, con cuatro nominaciones cada uno, el mayor número de nominaciones en los premios LGTB del sector del videojuego Gayming Awards 2022.

La revista especializada Gaymingmag ha publicado la lista de nominados de los premios Gayming Awards 2022, que ha descrito en un comunicado como "la primera y única ceremonia de premios en el mundo que celebra los videojuegos LGTBQ+".

Life is Strange: True Colors ha sido el videojuego con mayor número de nominaciones, con cuatro (juego del año, premio a la representación más auténtica y al mejor personaje, por Alex Chen y Steph Gingrich).

También con cuatro nominaciones, el juego de Square Enix está empatado con Boyfriend Dungeon, de Kitfox Games, nominado en las categorías de juego del año, premio de los lectores, representación más auténtica y mejor juego LGTBQ independiente.

En la categoría más destacada, la de juego del año, además de Life is Strange: True Colors y Boyfriend Dungeon, optarán al premio Psychonauts 2 y Unpacking.

Los lectores de la revista elegirán su videojuego favorito entre ocho títulos: Boyfriend Dungeon, Forza Horizon 5, Metroid Dread, Resident Evil Village, Sable, Shin Megami Tensei V, Super Monkey Ball Banana Mania y The Great Ace Attorney Chronicles.

En la categoría de representación más auténtica, los dos juegos más nominados competirán con Unpacking y Unsighted, mientras que en la de mejor personaje, las protagonistas del último título de Life is Strange se las verán con Helmut Fullbear y Bob Zanotto de Psychonauts 2 y Meredith Weiss, de Lake.

Gayming Awards 2022 distinguirá también al mejor videojuego LGTBQ independiente, entre seis títulos: A YEAR OF SPRINGS, Boyfriend Dungeon, Lake, Sword of the Necromancer, Unpacking y When The Night Comes.

El certamen premiará también a las organizaciones que más hayan promovido la diversidad en el videojuego, con cuatro nominadas: I Need Diverse Games, London Gaymers, el movimiento #RaiseTheGame y Women in Games International.

Los premios de la revista Gaymingmag reconocerán también a los mejores 'streamers' LGTB del año (Aimsey, BlizzB3ar, CriticalBard, Eevoh, Eret, Nihachu, ReadySetBen, RekItRaven, Sammy M Jay, Shaaba and Jamie, Shawn o Toph), al 'streamer' LGTB emergente más prometedor (ItsMeHollyy, Cruuuunchy, CoderGirlChan, LuciaEverblack, Luke_Boogie o AwkwardishPanda) o las mejores contribuciones a los eSports de la comunidad LGTB (Amanda Stevens, Cloud9 White Valorant Team, Chicago Metropolitan Sports Association o Emi 'CaptainFluke' Donaldson).

Gayming Awards 2022 premiará a un total de 11 categorías, y el evento de la ceremonia de premios tendrá lugar de forma presencial el próximo 25 de abril en el Troxy Theatre de Londres.