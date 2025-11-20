Nintendo celebra el 40 cumpleaños de Super Mario Bros en España con un homenaje al icono que marcó generaciones

MADRID, 20 Nov. (Portaltic/EP) -

Nintendo ha celebrado en España cuatro décadas desde el lanzamiento de Super Mario Bros, repasando la evolución de su universo, su impacto cultural y su papel como pilar para la compañía, así como remarcando cómo se ha convertido en un personaje capaz de unir a jugadores de todas las edades, mientras espera seguir sorprendiendo en los próximos años.

La compañía japonesa ha querido rendir homenaje a los 40 años de su conocido fontanero con bigote en un evento con la prensa celebrado este jueves en Madrid, donde ha continuado los festejos que se iniciaron el pasado 13 septiembre para conmemorar el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros en Japón.

Así la historia de este personaje y de todo su universo se remonta al año 1985, con la llegada del juego con el que comenzó todo: el Super Mario Bros para la consola conocida como Famicom. Fue en ese momento -un par de años más tarde en España con la consola NES-, cuando Mario apareció por primera vez ante los ojos de los jugadores.

En pantalla, dos graciosos personajes llamados Mario y Luigi, vestidos con mono azul, gorra y camiseta roja y verde, que saltaban por cuevas y castillos, se colaban por tuberías y se lanzaban a todo tipo de plataformas. Todo para luchar contra el malvado rival eterno Bowser y rescatar a la princesa Peach, mientras atravesaban todo tipo de mundos alocados.

Desde entonces, el universo de Mario y todos sus personajes y mundos, incluido su mencionado hermano Luigi, los habitantes del Reino Champiñón Toads, el dinosaurio Yoshi, la princesa Daisy y los rivales Wario y Waluigi, entre muchos otros, han ido creciendo y convirtiéndose en parte esencial de Nintendo.

Prueba de ello son los 452 millones de juegos vendidos en todos estos años de la serie Super Mario. Esto se debe a que, desde entonces, han ido llegando más de 20 títulos de la franquicia que se han ido adaptando y evolucionando con las distintas consolas y formatos.

Es el caso del Super Mario Land para la Game Boy (1990), el Super Mario World para la Super NES (1992), el Super Mario 64 para la Nintendo 64 (1997), el Super Mario Sunshine para la Nintendo GameCube (2002), el New Super Mario Bros para la Nintendo DS (2006) o el Super Mario Galaxy para Wii (2007).

Igualmente, se lanzaron el Super Mario 3D Land para la Nintendo 3DS (2011), el New Super Mario Bros. U para Wii U (2012) y otros más recientes como el Super Mario Odyssey para Nintendo Switch (2017), donde la gorra del personaje cobra vida, el Super Mario Maker 2 (2019) y el Super Mario Bros. Wonder (2023), donde entra en juego la Flor Maravilla.

A lo largo de todos estos títulos, Nintendo ha ido introduciendo dinámicas de juego que han perdurado y que, hoy en día, son parte del imaginario de los juegos de la compañía, así como de otros juegos de plataformas. Es el caso de golpear bloques para obtener recompensas y monedas, explorar cada rincón del juego para encontrar sorpresas, o introducirse en cada tubería para descubrir nuevos caminos.

Pero todo ello va más allá con los potenciadores, es decir, los champiñones que hacen que Mario crezca, las estrellas que le vuelven invulnerable u otras múltiples opciones que permiten que lance fuego, se convierta en el mapache Tanuki que vuela o en un elefante 'Elefanzana'.

Son todas estas opciones de juego, los variopintos personajes y la infinidad de mundos que explorar, lo que han hecho de esta franquicia un éxito mundial que ha atraído a millones de jugadores durante estos cuarenta años.

MARIO ES EL PILAR DE NINTENDO

A la pregunta de qué ha significado el universo de Mario para la compañía, el Director de Marca de Nintendo Iberia, Jorge Vieira, ha sentenciado que "es el pilar de Nintendo".

"Todo el mundo tiene, probablemente, un recuerdo de cuándo jugó a Mario por primera vez", ha expresado Vieira. Pero ha ido más allá y ha añadido que "lo más importante" es que, teniendo en cuenta todos los años que han pasado, Mario no solo sigue siendo un recuerdo sino que "en el presente sigue estando activo", lo que prueba su éxito y el icono en el que se ha convertido a nivel social.

Así, se ha referido no solo a los últimos juegos de la franquicia, como el último Super Mario Bros. Wonder, sino a la expansión del mundo de Mario a otros entornos, como puede ser el del cine con la película lanzada en 2023 Super Mario Bros: La película y la próxima entrega prevista para el próximo año Super Mario Galaxy: La película, así como con los parques temáticos, los juguetes e, incluso, la ropa.

Mirando a los próximos 40 años, Vieira ha señalado que el objetivo es que Mario "siga creando y que siga poniendo la sonrisa en la gente como ha hecho hasta ahora". De esta forma, al igual que los jugadores de hoy en día han crecido con la franquicia y están compartiendo la experiencia con las nuevas generaciones, la compañía pretende que se siga manteniendo esta cultura en el futuro.

LO QUE REPRESENTA MARIO PARA LOS JUGADORES

En este sentido, durante el evento, la compañía también ha querido poner en valor lo que han representado todos los juegos del universo Mario para los jugadores, para lo que ha contado con la participación de el podcaster Carlos Peguer, el presentador Jordi Cruz y la escritora Laura Fernández, quienes han seguido muy de cerca esta franquicia.

Más allá de la nostalgia que provoca Mario para los jugadores habituales de Nintendo, los tres ponentes han concordado en que los títulos han significado mucho más que un videojuego para muchas personas, precisamente por cómo están diseñados para permitir incluir a cualquier usuario, sea jugador hábil o no, en el sector.

Esto se debe a que, como ha manifestado Fernández, Mario "no es nadie pero es todo el mundo". Así, se ha referido al personaje como una imagen capaz de representar a cualquier persona, ya que "es capaz de fallar" y "no es un superhéroe, sino que es un fontanero".

Siguiendo esta línea, como ha compartido Cruz, según su experiencia, cualquier persona puede refugiarse en un personaje de la franquicia con el que se sienta identificado y juntarse con amigos y familia a jugar, siendo uno más. "Puedes compartir ese espacio con cualquier persona, ser tú mismo y que la gente de tu alrededor te siga queriendo por cómo eres", ha apostillado.

Igualmente, como ha valorado Peguer, también es importante que es el propio usuario el que elige la dificultad de juego, lo que permite adaptarse a usuarios experimentados y a los más principiantes, pero ofreciendo experiencias divertidas en ambos casos.

Además, Peguer ha señalado como los juegos de Mario impulsan a los usuarios a explorar en cada juego y, sacándolo fuera de la pantalla, a cómo inculca ese espíritu de "intentar otros caminos que no son lo típico y encontrar cosas maravillosas".

Los ponentes también han mencionado que parte del encanto de Mario es la capacidad que ha tenido Nintendo para mantener los elementos esenciales de la franquicia en cada juego, pero siempre implementando novedades para sorprender en cada título, ya sea subirse a un Yoshi en Super Mario Land o utilizar la gorra para poseer objetos en Super Mario Bros. Wonder.

"La magia de Mario es un poco esa mezcla de esas dos cosas. Lo que permanece y reconocemos como propio y lo que nos sorprende y nos lleva a dar una vuelta de tuerca a las dinámicas", han matizado desde Nintendo España.