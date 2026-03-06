La próxima consola de Xbox tiene nombre en clave 'Project Helix' y reproducirá juegos de PC

El nombre en clave de la consola de próxima generación de Xbox, Project Helix. - XBOX

MADRID, 6 Mar. (Portaltic/EP) -

La nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha desvelado que la consola de próxima generación de Xbox, con nombre en clave 'Project Helix', ofrecerá liderazgo en rendimiento, además de mantener la reproducción de juegos tanto para consola como para PC.

Apenas unas semanas después de coger el testigo como CEO de Microsoft Gaming, tras la retirada por jubilación de Phil Spencer, Sharma ha adelantado información por primera vez de la nueva generación de consola de la compañía, como parte de su compromiso con "el regreso de Xbox".

Concretamente, ha señalado que la nueva consola tiene nombre en clave 'Project Helix' y será "líder en rendimiento", como ha subrayado en una publicación en la red social X. Igualmente, ha asegurado que reproducirá juegos tanto de Xbox como de PC.

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.



Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI — Asha (@asha_shar) March 5, 2026

Esta última afirmación continúa la línea de Xbox de ofrecer experiencia de juego en múltiples plataformas. Sin embargo, se distancia de PlayStation que está planteando retomar su estrategia de juegos exclusivos para su consola PlayStation 5, de forma que no llegarán a otras plataformas como PC, como se ha podido conocer recientemente.

Con todo ello, Sharma ha apostillado que hablará más sobre 'Project Helix' con socios y estudios durante la celebración de la Games Developer Conference (GDC) durante la próxima semana. De hecho, el vicepresidente de Próxima Generación de Xbox, Jason Ronald, dará una charla el próximo miércoles, en el marco de la GDC, bajo el título 'Construyendo para el futuro con Xbox', donde se espera que pueda ofrecer más datos sobre la nueva consola.