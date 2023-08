Ricochet (Call of Duty) ahora muestra en el feed de bajas los jugadores retirados por trampas

MADRID, 3 Ago. (Portaltic/EP) -

Los usuarios de Call of Duty recibirán una notificación en tiempo real cuando los sistemas de Ricochet hayan retirado a un jugador por hacer trampa, una novedad de la temporada 5.

El sistema antitrampas de Call of Duty, Ricochet, ha incorporado una novedad con la temporada 5 de Call of Duty: notificará la retirada de un jugador por tener un comportamiento poco leal.

Esta nueva función antitrampas está disponible para Modern Warfare 2 y Warzone 2.0, donde el resto de jugadores en el 'lobby' verán este dato desde el 'feed' de bajas, como ha informado el equipo de Call of Duty a través de X (Twitter).

RICOCHET has entered the chat 🛡️



Starting in Season 05, the kill feed will notify lobbies when #TeamRICOCHET and it's systems have removed a problem player from the game.