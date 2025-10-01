Ubisoft presenta Vantage Studios, la "casa creativa" a cargo de Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six

MADRID, 1 Oct. (Portaltic/EP) -

Ubisoft ha presentado la empresa subsidiaria Vantage Studios, que se encargará del desarrollo de las principales las franquicias de la editora francesa bajo un enfoque que busca impulsar la conexión entre desarrolladores y jugadores.

Vantage Studios es la nueva "casa creativa" encargada del desarrollo y expansión de las franquicias Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six, que reúne bajo su paraguas los estudios de Ubisoft ubicados en las ciudades canadienses de Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, además de en Barcelona (España) y Sofía (Bulgaria).

Al frente se encuentran Charlie Guillemot y Christophe Derennes, ambos directores ejecutivos, y tiene como objetivo "facilitar conexiones más sólidas y profundas entre desarrolladores y jugadores", como explica Ubisoft en una nota de prensa.

Se trata de un enfoque busca dar mayor autonomía a los desarrolladores y establecer un proceso más rápido entre la recopilación y la implementación de las opiniones de los jugadores, a la vez que ofrece la ventaja de la experiencia, los servicios, las herramientas y la tecnología de la empresa de videojuegos.

En marzo, Ubisoft anunció la formación de una unidad junto a la compañía china Tencent, en la que esta última invertiría 1.160 millones de euros a cambio de una participación minoritaria de alrededor del 25 por ciento.

Vantage Studios es solo una de las casas creativas que Ubisoft tiene previsto establecer, con planes que incluyen "agrupar sus marcas y franquicias bajo un ADN y una experiencia de desarrollo compartidos".