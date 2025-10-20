Xbox ya trabaja en la videoconsola sucesora de Series X/S

Archivo - Videoconsolas de siguiente generación de Microsoft: Xbox Series S (izquierda) y Series X (derecha) - XBOX - Archivo

MADRID, 20 Oct. (Portaltic/EP) -

El reciente lanzamientos de la consolas portátiles ROG Xbox Ally no ha afectado a los planes de Microsoft de fabricar la sucesora de las actuales Xbox Series X/Y, en la que ya trabajan de la mano de AMD.

A principios de octubre, Microsoft anunció una reorganización de los planes de suscripción de Xbox Game Pass, que generó rumores sobre una posible retirada la compañía del desarrollo de 'hardware'.

Esta idea vuelve a surgir con el lanzamiento el pasado viernes de las consolas ROG Xbox Ally y Ally X, fabricadas por Asus, que llevan Windows a una experiencia portátil. Sin embargo, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, ha confirmado que ya trabajan en la siguiente generación.

"Tenemos nuestro hardware de próxima generación en desarrollo. Hemos estado analizando el prototipado y el diseño. Anunciamos una colaboración con AMD al respecto, así que está por venir", ha dicho en declaraciones a Variety.

Microsoft confía en AMD para potenciar las experiencias de juego de próxima generación desde distintos dispositivos, como consolas, PC, dispositivos portátiles y la nube, lo que incluye la siguiente Xbox.

Bond ha señalado que la asociación con Asus fue "una oportunidad para innovar de una forma nueva y ofrecer a los jugadores otras opciones". Ello se materializa también en los precios de las dos consolas ROG Xbox Ally: la estándar, por 599 euros, y la Ally X, por 899 euros.

Estos precios los puso Asus a partir de "las perspectiva del mercado, de las características y de lo que la gente busca", y pese a ser elevados, la preventa iniciada en septiembre mostró "una demanda abrumadora".

"Queremos asegurarnos de que haya una opción para los jugadores más exigentes que buscan las últimas innovaciones y que buscan ir más allá de lo posible. Y si alguien busca juegos de PC para llevar, es un jugador ocasional o un entusiasta de los videojuegos, entonces Xbox Ally está ahí para ellos", ha apostillado la presidenta de Xbox.