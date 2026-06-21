Armada y Ejército del Aire participan en los actos por el 250º aniversario de la independencia de EEUU el 4 de julio

Un desfile en Washington. - Gent Shkullaku/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Armada y el Ejército del Aire tomarán parte en sendos actos militares programados en Estados Unidos por el 4 de julio, la fiesta nacional del país norteamericano que este año marca el 250º aniversario de su independencia de la Corona británica.

En concreto, el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' participa en una parada naval el mismo día 4 junto a buques de vela de otras 30 marinas aliadas en el río Hudson en Nueva York, según ha informado la Armada a Europa Press.

Además, el buque de asalto anfibio 'Castilla'; el buque de proyección estratégica 'Juan Carlos I'; las fragatas 'Blas de Lezo' y 'Reina Sofía'; y el buque de aprovisionamiento de combate 'Patiño' también toman parte, fondeados, como presencia naval.

La parada, en la que también estarán Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Alemania, India, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía y Uruguay, entre otras, será retransmitida en directo a través de la NBC para todo Estados Unidos, según ha informado la Armada estadounidense. La institución espera que hasta ocho millones de personas se acerquen a las costas del Hudson para disfrutar de este desfile naval y otros programados en Nueva York y Nueva Jersey entre el 3 y el 8 de julio.

PARTE DEL MAYOR DESPLIEGUE NAVAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ESTE AÑO

Las cinco embarcaciones de la Armada mencionadas se han desplazado a Estados Unidos integradas en el Grupo de Combate Expedicionario 'Despliegue Atlántico 26', que se hizo a la mar el 2 de junio, tras los actos por el Día de las Fuerzas Armadas que este año acogió Vigo. Se trata del mayor despliegue naval de las Fuerzas Armadas en 2026 y al mando se encuentra el vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) y del 'Spanish Maritime Forces Headquarters' (SPMARFOR).

Respecto a los medios aéreos, participan aviones AV8B 'Harrier', helicópteros SH60 'Seahawk' y H135 'Nival' de la Armada y helicópteros HT-27 'Cougar' y HA-28 'Tigre' del Ejército de Tierra. En total, cinco buques, alrededor de 2.500 efectivos, 75 vehículos de Infantería de Marina, doce embarcaciones anfibias y diez aeronaves, según informó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Además de unirse a la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, el 'Despliegue Atlántico 26' ha participado en el ejercicio internacional 'FleetEx250', liderado por la Marina de Guerra de Estados Unidos.

El EMAD indica que los participantes del ejercicio realizaron calificaciones y adiestramientos de vuelo, zafarranchos de combate, ejercicios de 'hombre al agua', transferencia de cargas y personal, aprovisionamiento de combustible, prácticas de tiro, rápel y ejercicios de combate en población.

EUROFIGHTERS Y CAZAS ESPAÑOLES SOBREVOLARÁN NUEVA YORK

Paralelamente, las autoridades estadounidenses han previsto otros actos militares para conmemorar el 4 de julio. El Ejército del Aire y del Espacio participará en el desfile aéreo de ese día que acogerá Nueva York, según ha informado a Europa Press.

Bajo planeamiento y coordinación del Mando Aéreo de Combate (MACOM), se desplegarán dos Eurofighter del Ala 12 (de la Base Aérea de Morón); dos F-18 del Ala 15 (Base Aérea de Zaragoza) y un Airbus A330 (TK.24) de reabastecimiento en vuelo del Ala 45 (Base Aérea de Torrejón).

Además, volarán dos aeronaves como apoyo: otro Airbus A330 de reabastecimiento en vuelo del Ala 45 y un A400M (T.23) del Ala 31 (Base Aérea de Zaragoza). Este último se usará para transporte de material y personal, además de cobertura de Búsqueda y Rescate (SAR, por sus siglas en inglés) con tripulantes del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y de las alas 48 (Base Aérea de Cuatro Vientos) y 49 (Base Aérea de Son San Joan).

Un total de 129 aviadores compondrán el destacamento, personal necesario para desempeñar las funciones operativas, logísticas, técnicas, de apoyo de vida y administrativas, requeridas para el despliegue, la participación en el desfile aéreo y el posterior repliegue.

La participación permitirá al Ejército del Aire y del Espacio adiestrar su capacidad de proyección estratégica autónoma mediante el empleo de sistemas de reabastecimiento en vuelo (TK.24), que posibilitará el despliegue transcontinental de los cazas y su posicionamiento en la Base Aérea de Despliegue, en este caso ubicada en Atlantic City, y del Sistema T.23, que proporcionará cobertura de búsqueda y salvamento durante las fases de despliegue y repliegue.

UNA RELACIÓN HISTÓRICA

Los ejércitos español y estadounidense mantienen una estrecha relación histórica y, de hecho, el español participó directamente y proporcionó apoyo a Estados Unidos durante la Guerra de Independencia. La intervención incluyó financiación, suministros encubiertos y campañas militares contra los británicos.

A nivel político, la participación de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio en los actos del 4 de julio se produce en un momento de tiranteces entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, que tienen su raíz fundamentalmente en las discrepancias en torno al gasto en defensa.

Trump ha expresado en varias ocasiones su malestar con España por su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, acordado por los socios de la OTAN en la cumbre de La Haya en 2025 ante las presiones del mandatario estadounidense. Sánchez alega que con el 2% del PIB que ya invierte España es suficiente para cumplir con los compromisos alcanzados con los socios de la Alianza Atlántica.

Sin embargo, el malestar no se ha traducido en represalias contra España, a pesar de las amenazas de Trump. Estados Unidos ha recortado su presencia en el continente europeo para dedicar más recursos al Indo-Pacífico, pero esta decisión no ha afectado a las bases que Washington comparte con España ubicadas en Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz).