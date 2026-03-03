La Armada mantiene desplegadas a las seis fragatas de la clase F-80: 1.200 efectivos del Índico al mar del Norte

Archivo - Fragata Santa María. - ARMADA ESPAÑOLA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Armada mantiene simultáneamente desplegadas la totalidad de las fragatas de la clase 'Santa María' (F-80), un despliegue operativo poco frecuente en el que participan más de 1.200 efectivos y que proyecta presencia naval desde el océano Índico hasta el mar del Norte.

En concreto, las seis unidades de la 41ª Escuadrilla de Escoltas operan de forma concurrente en ejercicios OTAN, operaciones reales de seguridad marítima y procesos avanzados de certificación para el combate, cubriendo un arco geográfico que atraviesa los principales espacios de interés estratégico para España y la Alianza Atlántica, según ha informado la Armada en un comunicado.

En el Atlántico Norte, la 'Santa María' navega hacia su integración en el ejercicio 'Dynamic Mariner-Joint Warrior 26', uno de los escenarios más complejos del calendario aliado. La fuerza desplegada reúne 25 unidades de superficie, tres submarinos y tres aeronaves de patrulla marítima, además de los medios aéreos embarcados. Este despliegue incluye un hito histórico, resalta la Armada: será la primera vez que el buque cruce el Círculo Polar Ártico, tras una prepación técnica específica para operar en condiciones de frío extremo.

En el Mediterráneo central, la 'Navarra' participa en el ejercicio 'Dynamic Manta', referencia aliada en guerra antisubmarina. Además, la 'Reina Sofía', por su parte, se integra en MARFIBEX-26, reforzando la capacidad anfibia nacional junto al Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota.

Pero es en operaciones reales donde el impacto cobra mayor dimensión. La 'Canarias' continúa desplegada en la operación 'Atalanta', mientras que la 'Victoria' ha regresado recientemente al Mediterráneo tras más de cuatro meses en el Índico. En su tránsito de regreso, tras una escala técnica en La Valeta, la fragata se ha integrado en apoyo asociado a las operaciones OTAN 'Sea Guardian' y 'Noble Shield', enlazando la misión europea con a defensa colectiva aliada.

Completa el despliegue la 'Numancia', inmersa en su proceso de Calificación Operativa para el Combate, último escalón antes de su plena disponibilidad.

EL PERSONAL, CLAVE

El comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, el capitán de navío Rafael Mira Calvo, cree un "indicador inequívoco de la capacidad de la Armada para garantizar la preparación de la fuerza" el hecho de que las seis fragatas estén desplegadas al mismo tiempo.

Los más de 1.200 efectivos participantes en los despliegues han completado "exigentes" períodos de alistamiento, adiestramiento individual y colectivo, ejercicios avanzados y procesos de certificación que garantizan que las unidades alcancen el máximo nivel de preparación antes de su despliegue.

"Para este hito se requiere un excelente trabajo en equipo en el que participan las dotaciones, los distintos escalones de mantenimiento y las estructuras de apoyo en tierra", destaca el comandante de la 41ª Escuadrilla.