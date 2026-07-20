Asociación militar denuncia que los agredidos en Berriozar sufrieron traumatismos, cortes y tienen huesos rotos

Momento de la agresión a militares a Berriozar (Navarra) mientras veían la final del Mundial. - ATME

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este lunes que los militares agredidos en Berriozar (Navarra) mientras veían la final del Mundial en un bar han sufrido traumatismos craneoencefálicos, cortes por cristales, magulladuras y algunos tienen rotos codos, muñecas y "posiblemente" costillas.

La asociación militar concreta que los militares atacados por "una veintena de encapuchados" están destinados en el cercano acuartelamiento de Aizoáin y son "habituales" del bar en el que fueron agredidos. Además, traslada que algunos de ellos han tenido que recibir atención hospitalaria.

En un comunicado, ATME, que ha condenado los hechos, tilda de "atroz" la agresión sufrida por los militares "por el mero hecho de serlo y por estar viendo el partido con una bandera de España", y ha censurado que los agresores la emprendieron contra ellos "sin tener en cuenta que en el bar también había niños y familias".

ATME reclama que la agresión no quede "impune" y confía en que las autoridades policiales y judiciales identifiquen y detengan a los responsables "con la mayor celeridad". En este sentido, ATME ha hecho un llamamiento a la calma y a la responsabilidad colectiva y ha recordado que la colaboración ciudadana "es esencial" para esclarecer los hechos.

Asimismo, la asociación reafirma su apoyo a los militares heridos y a sus familias y garantiza que permanecerá "vigilante" ante cualquier ataque que afecte a miembros de las Fuerzas Armadas, "especialmente cuando se produce en espacios de ocio donde deberían poder disfrutar con plena seguridad".